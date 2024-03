Núñez se pregunta de qué sirve a C-LM un presidente "en tierra de nadie" que "arrastra" a su tierra a la "ruina"

TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha preguntado este lunes de qué sirve a Castilla-La Mancha un gobierno "burocratizado" como el de Emiliano García-Page, que cuenta con un presidente "en tierra de nadie" que "arrastra" con su actitud a la región "a la ruina económica y social".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Toledo en la que también se ha cuestionado sobre qué aporta a los castellanomanchegos Page como presidente, ya que, mientras la Comunidad Valenciana, Madrid o Andalucía "bajan impuestos, mejoran su crecimiento, aumentan el número de autónomos, generan más empleo", en el caso de la región, sigue "anclada" en una pérdida continua de oportunidades. Y es que, Núñez ha reiterado que Castilla-La Mancha cuenca con "un gobierno burocratizado y con un presidente que está a otra cosa".

Por eso, el presidente del PP en la región ha afirmado que "a Page se le acaba el crédito porque ya nadie le cree ni le creerá", no ha evitado que los independentistas y Puigdemont manden en la política nacional, por lo que su actitud "no sirve ni a España ni a Castilla-La Mancha".

Paco Núñez ha recordado que la pasada semana estuvo marcada por el voto afirmativo del PSOE de Castilla-La mancha a la Ley de Amnistía. Lo hizo Page a través de su número dos, Sergio Gutiérrez, además de los ex alcaldes de Albacete y Guadalajara, Emilio Sáez y Alberto Rojo; además de otros ex altos cargos de la Junta que Page tiene sentados en el Congreso. Núñez, además, ha criticado "el silencio cómplice del secretario general de los socialistas en la región durante todo el fin de semana".

"Tras mucho titular y paseo mediático", ha afirmado, Page "se ha vuelto a quedar solo en las palabras y ha votado sí a Sánchez y a que los independentistas manden en el país". "La realidad es que los votos del PSOE de Castilla-La Mancha esté más cerca de ser amnistiado y volver a España y para que los independentistas tengan más poder de decisión que nunca".

Núñez ha indicado que "de poco servirá el próximo chascarrillo de Page" pero la verdadera pregunta es "de qué sirven los chascarrillos en prensa de Page a los españoles, si luego sus diputados votan a favor de que Puigdemont sea indultado por la aprobación de la Ley de Amnistía".

C-LM PIERDE MÁS DE 300 MILLONES AL AÑO

Mientras esto sucede, según ha dicho Núñez, Castilla-La Mancha pierde más de 300 millones de euros al año conforme a la media del resto de comunidades autónomas. A pesar de esto, ha lamentado, Page volvió a votar en las Cortes en contra de reclamar al Gobierno de Sánchez "este dinero que nos debe". Pero es que, además, "si atendemos a lo que supone financiar los servicios públicos de la región y las necesidades con las que cuenta, Castilla-La Mancha pierde cerca de 1.000 millones al año en financiación autonómica".

Por ello, el presidente del PP-CLM ha aseverado que "los gobiernos socialistas perjudican económicamente a la región", y ha cuestionado de qué sirven los enfrentamientos entre Page y Sánchez ya que, para parar la amnistía no; ni para que haya más agua en Castilla-La Mancha porque siguen los trasvases ni se regularizan los pozos de La Mancha; así que "para lo único es para que la región pierda dinero por el maltrato de Sánchez".

En otro orden de cosas, Paco Núñez ha recordado "el nuevo impuesto" que "ha inventado Page para meter la mano al bolsillo de los castellanomanchegos", un impuesto aprobado por el PSOE y que, según Núñez, "supone subir a las familias el recibo del agua cerca de 96 euros al año; a los comercios, cerca de 200 euros; a los restaurantes, cerca de 700 y a una pequeña bodega, cerca de 2.000 euros". El líder del PP en la región ha concluido diciendo que el PSOE "tiene que meter la mano en el bolsillo a los castellanomanchegos porque hay dinero que se va a Cataluña por los acuerdos de Sánchez".

El responsable de los 'populares' en la región ha recordado la concentración que tuvo lugar el pasado jueves en Toledo, a las puertas del Palacio de Fuensalida, donde cerca de 300 alcaldes y concejales se unieron dando lugar a un encuentro "histórico" del poder municipal para decirle al gobierno "de forma masiva" que no se puede cobrar un nuevo impuesto y que sean los alcaldes quienes lo recauden, según ha informado el PP en nota de prensa.

De esta forma, Núñez ha indicado que, en los presupuestos generales, "se confirma que Cataluña cuadriplica el dinero de nuestra tierra, todo ello con el voto afirmativo de los diputados nacionales de Page, que dijeron que sí a que el AVE no vaya a Talavera; a que no se ejecute el tercer carril de la A42 o de la A31; que no se finalice la A32 y otras infraestructuras que desaparecen con Sánchez".

Por último, el presidente del PP ha apuntado que la región "sigue sin recuperar la carrera profesional sanitaria, tras 9 años de gobierno de Page; han aumentado las listas de espera, y ya hay más personas esperando que en 2015, cuando Page llegó a la Junta; la primaria sigue colapsada y el gobierno nacional nos debe 1.000 millones de euros en dependencia, y Page no los reclama".