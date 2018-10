Núñez resta importancia a que un tercio de compromisarios no votara en el Congreso

Actualizado 08/10/2018 10:24:50 CET

El miércoles anunciará quién ocupará la Secretaría General y avanza que ya está programando reuniones con sindicatos y agentes sociales

TOLEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha ha restado importancia al hecho de que cerca de un tercio de los compromisarios con derecho a voto no se pronunciaran en el marco del XIV Congreso regional del partido que le encumbró como nuevo líder 'popular', toda vez que sólo votaron 697 de los más de mil llamados a votar.

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, Núñez ha circunscrito este extremo en la "normalidad", y ha descartado que haya un sector crítico con su Presidencia dentro del partido.

"Cuando hay un candidato único, lo normal es que un porcentaje de compromisarios no vayan a votar porque lo ven ya decidido, no lo ven necesario o piensan que su voto no hubiera cambiado nada. Y que también haya voto en blanco o nulo también es normal", ha apuntado.

Como ejemplo de esa normalidad, ha indicado que muchos afiliados de Toledo --única provincia donde no ganó en las primarias-- ya se han dirigido a él para mostrar su disposición a colaborar.

ANUNCIARÁ EL MIÉRCOLES QUIÉN OCUPARÁ LA SECRETARÍA GENERAL

Preguntado por quién será la persona de su equipo que ocupará la Secretaría General del partido, ha avanzado que será el miércoles cuando lo desvele, aunque ya tiene "perfilada" la idea. "Entre hoy y mañana lo tendré claro, y el miércoles estaré en condiciones de anunciarlo", ha dicho, sin descartar que pueda ser la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, quien asuma el 'número dos'.

En todo caso, ha insistido en que huye del concepto de integración, ya que su apuesta es "trabajar desde la unidad" por "un PP fuerte y cohesionado".

"A partir de aquí, sé que a la gente le gusta ver la unidad plasmada en nombres, pero eso llegará esta semana. Ayer sólo di la lista de las 22 personas más cercanas, una lista que salió respaldada. Todo el que quiera estar, estará, y si quiere estar Velázquez, también", ha señalado.

SANIDAD, EMPLEO Y EDUCACIÓN

Núñez se ha pronunciado sobre sus propuestas en materia de sanidad, empleo o educación, apuntando sobre el primer extremo que su modelo es "público, universal y gratuito", aclarando así sus afirmaciones de la pasada semana donde apuntaba a una gestión privada, algo que, según ha dicho dijo por error.

En materia de empleo, se ha mostrado partidario de "sentarse con todos los agentes sociales y sindicatos", algo que según ha desvelado va a empezar a hacer en próximas semanas.

En cuanto a la rama educativa, considera Núñez que hay que "buscar la excelencia" pero siempre desde la base de la libertad de elección. "El Gobierno tiene que proteger todos los modelos de educación y cada padre tiene que elegir en libertad", ha defendido.