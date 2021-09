OCU C-LM pide que se respeten los servicios mínimos en la huelga del personal informático del Sescam

TOLEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

OCU Castilla-La Mancha ha reclamado que la huelga planteada por Apriscam, que representa al personal informático del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, "no vulnere los derechos de los pacientes y usuarios del servicio de salud" y por ello piden que "se garantice la existencia de unos servicios mínimos a fin de evitar que el sistema informático sufra alteraciones que impidan solicitar cita previa o consultar los datos informatizados de cada paciente".

"Más si cabe ahora, por las dificultades de atención sanitaria derivadas de la Covid-19, especialmente significativas en esta Comunidad autónoma, al menos en lo que se refiere a las listas de espera para operarse", ha señalado la OCU en nota de prensa.

OCU Castilla-La Mancha reclama una solución rápida y conveniente para las partes implicadas a fin de que se reestablezca cuanto antes este servicio, más si cabe ahora, por las dificultades de atención sanitaria derivadas de la Covid-19.

APRISCAM, que representa al personal informático del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha iniciado una huelga cuya reivindicación 'Cada día un abusado' tiene por objeto denunciar la situación que padecen los trabajadores desde hace 30 años, cuando fueron transferidas las competencias sanitarias.

La plataforma afirma que no ha habido un proceso selectivo para regular el puesto de trabajo del personal informático. En concreto, "el hecho de no fijar su plaza, al no poder optar a una oposición convocada en su categoría hasta la fecha, ha llevado a los trabajadores a iniciar una huelga indefinida desde el pasado 6 de septiembre".