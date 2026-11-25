Atletas toledanos participantes en las categorías menores del Campeonato de España de campo a través en Atapuerca. - EUROPA PRESS

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven atleta Pablo Rodríguez Martín, del equipo toledano Trainingrey, se ha proclamado campeón de España de campo a través en la categoría Sub-12 en el campeonato disputado en la localidad burgalesa de Atapuerca, coincidente con el XXII Cross Internacional que se celebra en el mismo municipio.

Rodríguez se proclamaba campeón de España tras imponerse a Adrián Soriano, del Soria Atletismo, y a Dylan Alarcón, del Olympo As Pontes, que ocuparon la segunda y tercera plaza en la clasificación, respectivamente, en un recorrido con una distancia de 1.600 metros.

Por su parte, Martina del Villar, del Club Atletismo Toledo, alcanzaba la quinta posición en la categoría Sub-10 femenina, en una carrera de 800 metros en la que el podio fue ocupado por Noa Pascual, del Atlético Polanco; Aitana Carrera, del Atletismo Torrelavega; y Carla Piris, del Atletismo Sanvicenteño.

Además, Mauro Guijarro, del Atletismo San Pablo-Toledo, también de la categoría Sub-10, completaba el recorrido, también de 800 metros, en la octava posición, en una prueba en la que el campeón fue Simón Rodrigo, del Ardillas de El Escorial, y el podio fue completado por Diego Redondo y Adrián Alarcón.

De esta forma, los jóvenes toledanos alcanzaban estos prometedores resultados y, además, compartían prueba con estrellas mundiales como la italiana, medallista olímpica y múltiple campeona de Europa, Nadia Battocletti; la keniana y medallista mundial Mirriam Cherop; o el medallista olímpico en París 2024 y actual campeón del mundo de campo a través por equipos y subcampeón individual, el etíope Berihu Aregawi, presentes en Atapuerca.