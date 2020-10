Page admite que la colaboración de Cs trae mejoras pero replica a Picazo: "Si gobernamos tanto será por algo"

Reconoce que ha estado al borde de dejar la política durante la pandemia: "Es amargante, esto ha sido tremendo"

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido a Ciudadanos su voluntad y predisposición a llegar a acuerdos en la Comunidad Autónoma, admitiendo que además su colaboración en el Pacto por la Reconstrucción de la región su trabajo ha servido para "mejorar" algunos planteamientos; si bien ha instado a la formación naranja a reconocer el talante de "mano tendida" que el Ejecutivo autonómico ha tenido pese a gozar de mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Durante su intervención de réplica a la formación naranja en el transcurso del Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha, García-Page ha llegado a decir que estaría incluso dispuesto a dar cabida a Cs en su Gobierno "si tienen la fórmula" de gestionar la crisis "logrando superávit".

Con todo, aunque Cs ha pactado en Andalucía y Madrid para dar gobiernos al PP "con la muleta de Vox", y aún así no va a poner "vetos" a este partido. Incluso, ha reconocido, la gestión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, perteneciente a Cs, "está gestionando la pandemia clavadito a como lo está haciendo" el consejero castellanomanchego.

Ha insistido en que preferiría pactar los presupuestos de la nación con Cs que con otras opciones, pero aún así "se necesita mucho pacto pequeño, mucha pyme electoral" para conseguir la suma. "Claro que intentaría evitar pactos con quien no quiere que los presupuestos generales sean del Estado".

"HE PENSADO EN DEJAR LA POLÍTICA"

En este tramo del debate García-Page ha llegado a admitir que durante esta pandemia ha pensado en "dejar la política". "Es amargante. Ha sido tremendo. Pero creo en esto, desde niño. Y no me he lucrado, no me he llevado una comisión y además puedo confiar en mis chóferes", ha enfatizado.

En este escenario, se ha dirigido directamente a Picazo para replicar sus críticas: "Jugamos a esto en serio, cometemos errores, pero nos tomamos en serio la política. Cuando uno gobierna tantos años será por algo. ¿O cree que los castellanomanchegos llevan 40 años haciendo tonterías?", le ha espetado.

Abundando en la gestión de su Gobierno a la crisis, ha puesto de relieve que todo su equipo ha hecho "todo lo posible", aunque quizá no siempre haya sido lo "correcto".