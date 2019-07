Page afirma que siempre querrá ser presidente de "todos y todas"

Publicado 06/07/2019 22:53:00 CET

El presidente de las Cortes invita al PP, al PSOE y Ciudadanos a que "se esfuercen en no subrayar lo que diferencia si no lo que une"

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este sábado que "siempre querrá ser presidente de todos y de todas" pero sobre todo de la gente que "más lo reclama". De igual modo, ha comprometido su "esfuerzo" para seguir reconociendo a "las dulcineas de Castilla-La Mancha". "A las que hoy tenemos y a las de mañana".

De este modo, durante su acto de toma de posesión, el presidente regional ha hecho un guiñó a las dos mujeres que le han precedido en subir al escenario de un engalanado Palacio de Fuensalida y, que de forma casual, se llaman Dulcinea.

"Yo no me conjuré con sus padres, pero es una casualidad hermosa. No solo porque representan lo que a mi más me importa en este día en que la diversidad es un emblema para todos y que hay que respetar"-- ha dicho en alusión a la celebración del Orgullo LGTBI en Madrid.

"Hay una diversidad previa a cualquier otra, que es la de quien tiene más dificultades y por eso siempre me he querido dejar acompañar de los que más esfuerzo necesitan para hacer lo que los demás hacemos, y que representan la calidad de un país. La representan ellos y las políticas que se dirigen a ellos", ha defendido.

En el acto de toma de posesión, que ha terminado con el himno de España, García-Page ha deslizado el asunto del agua. Ha sido cuando a lo largo de su discurso ha pedido un poco más de agua.

En este momento se ha dirigido a los ministros de Hacienda, María Jesús Montero, de Trabajo, Magdalena Valerio, y de Ciencia y Universidad, Pedro Duque, para decirles: "No lo toméis como indirecta", en alusión al trasvase Tajo-Segura, comentario que ha arrancado un unánime aplauso de los presentes.

TINTE FEMENINO

Y es que la segunda toma de posesión de García-Page ha tenido un claro tinte femenino. Tras la actuación musical de Lucía Santiago, otras dos mujeres, llamadas casualmente como la del más famoso hidalgo que ha tenido la región, han relatado su experiencia como usuarias de programas puestos en marcha por el Ejecutivo regional.

La primera de ellas, María Dulcinea Ortiz, ingeniera química, ha relatado ante las más de 500 personas que se han dado cita en el histórico Palacio de Fuensalida su experiencia como usuaria del programa de 'Retorno del Talento', que le ha permitido dejar su trabajo en Londres y volver "a La Mancha" para montar una empresa de productos 'biofood', que apuesta por pequeños productores locales.

"El programa Retorno del Talento fue de gran ayuda tanto para volver como en el primer año de apoyo económico", ha confesado Ortiz, que ha pedido que esta iniciativa que fomenta el regreso de los jóvenes cualificados se debe mantener y tratar de implementar en las comunidades autónomas en las que no está disponible.

A renglón seguido, otra Dulcinea, esta vez usuaria del Servicio de capacitación de APANAS, ha mostrado su satisfacción por el hecho de haber podido votar por primera vez en las pasadas elecciones y haber tenido la oportunidad de elegir a sus representantes.

"Es muy importante para nosotros que los políticos seáis personas sensibles y comprendáis nuestras necesidades para vivir en una sociedad más justa y solidaria, donde las personas con discapacidad estemos incluidas porque somos parte de la sociedad y tenemos valor y mucho talento. Solo necesitamos apoyo para demostrar lo que valemos", ha defendido Dulcinea Ávila, que ha reclamado que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a formarse y a tener un trabajo que les permita vivir de forma independiente y en una sociedad accesible.

Por último, Ávila ha dado las gracias a García-Page en nombre de "todas las personas con discapacidad" de la región por la Ley de garantías de los derechos de las personas con discapacidad aprobada en la pasada legislatura. "Cuente con nosotros. Somos muy trabajadores y queremos seguir participando en Castilla-La Mancha", ha concluido reclamando.

SUBRAYAR LO QUE UNE

Entre los asistentes a la puesta de largo de García-Page como presidente de Castilla-La Mancha se encontraba el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, para quien este 6 de julio es un "día histórico para Castilla-La Mancha" pues se celebra la victoria de García-Page "gracias a cuatro años de compromiso y esfuerzo por quien más lo necesita y por el conjunto de la región".

"Hoy venimos a darle la enhorabuena y a desear que la que arranca sea una legislatura como ésta última, que ha sido espectacular para los intereses de la región. Se trata de un hombre que defiende a la región, a quien más necesita y que está siempre al servicio de España", ha destacado.

Dicho esto, ha incidido en la necesidad de "superar diferencias y sumar" para llegar más lejos. "Invito al PP, al PSOE y Ciudadanos a que se esfuercen en no subrayar lo que diferencia si no lo que une, que es mucho, sobre todo la gente de Castilla-La Mancha", ha concluido.

De su lado, el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, ha defendido que este sábado, tras la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha y la investidura de García-Page como presidente es "un día importante" pues implica el arranque de la legislatura.

"Por fin llegamos al punto álgido de la política que es la gestión diaria y la solución de problemas", ha dicho Tierraseca, que no obstante ha admitido que el año político no arrancará de forma firme hasta septiembre. "El Gobierno de España ha querido estar presente para seguir reiterando su cooperación, colaboración y entendimiento con el único objetivo de que la ciudadanía pueda sentir a las administraciones de manera más cercana y solucionar todos los problemas que tenemos por delante, que tenemos muchos", ha concluido admitiendo.

PROXIMIDAD INSTITUCIONAL CON LA JUSTICIA

Entre los asistentes también ha estado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, que ha expresado su satisfacción por el hecho de poder acompañar en su toma de posesión a García-Page al que ha vuelto a reiterar su enhorabuena por el resultado cosechado en anteriores elecciones. "No es tan fácil tener una mayoría tan amplia, prueba incuestionable de la altura política", ha destacado.

Así, y tras mostrar respeto institucional, ha defendido que durante estos cuatro años la relación con el Ejecutivo regional ha sido "muy correcta y respetuosa", algo que a su entender es "muy importante", pues considera necesario "mantener el respeto, la confianza y la proximidad institucional". Por ello se ha mostrado seguro de que en el mandato que ahora se inicia esta situación va a seguir igual.