Page celebra dos nuevas sentencias que dan la razón a C-LM frente al Levante y pide acelerar reglas del trasvase

Martínez Arroyo tasa en 66 los hectómetros cúbicos que el Tajo ya se ha ahorrado en derivaciones el Levante



TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presiente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado las dos nuevas sentencias que "avalan" las nuevas reglas del Trasvase frente a sendos recursos presentados por Región de Murcia y Comunidad Valenciana, pronunciamientos que a su juicio dejan claro que la región "tiene derecho al agua y que las reglas de explotación son injustas".

Hacía referencia el presidente a una nueva sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de la Generalitat Valenciana acerca de la modificación de la normativa del trasvase; y otra de la Audiencia nacional que desestimaba un recurso de la Región de Murcia contra la orden de noviembre de 2019 por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas y Buendía de solo 7,5 hectómetros cúbicos para consumo humano.

Así se ha pronunciado durante un acto en Torrijos, donde ha adelantado que solicitará al Gobierno central "que se anticipe lo antes posible" la aplicación de las nuevas reglas de explotación y que "no se agote el año de plazo" para llevar a cabo esa modificación. "Si no viene aquí el agua, aquí no hay industrias", ha concluido.

Todavía en materia hídrica, el presidente autonómico ha reconocido que "es casi humillante" el hecho de "tener que ir al Tribunal Supremo a pedir el agua". "Me humilla que, en vez de que el agua nos lo den los técnicos de la Confederación, nos lo tenga que dar un juez".

Paralelamente, el jefe del Gobierno autonómico ha recordado que en Castilla-La Mancha "ha habido cuatro años en los que no se recurrió nada y se le daba la razón al Levante", en referencia a la legislatura gobernada por el Partido Popular.

"Ahora estamos ganando sentencia tras sentencia", ha valorado, pero "es muy importante que no bajemos la guardia", ha rematado.

MARTÍNEZ ARROYO

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, también se ha pronunciado al respecto de estos pronunciamientos judiciales, recalcando en el caso de la sentencia del Supremos que es la cuarta que rechaza un recurso del Levante tras los del Gobierno de Murcia, SCRATS y ASAJA Alicante.

Martínez Arroyo ha defendido que la modificación de las reglas del trasvase ha supuesto el ahorro de 66 hectómetros cúbicos de agua del río Tajo, "que se han quedado en Castilla-La Mancha para generar desarrollo en nuestra tierra".

Según dichas normas, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2 se trasvasarán 27 hectómetros cúbicos "solamente", frente a los 38 que se enviaban anteriormente.