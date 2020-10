Page celebra el tono propositivo de Núñez pero avisa: "No quiero política sucia"

Repasa un centenar de insultos de los 'populares' pero celebra un cambio de actitud que achaca a la derrota del PP en el debate del COVID de mayo

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado el trono propositivo del líder de la oposición, Paco Núñez, en su turno de intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, al tiempo que ha aceptado explorar acuerdos, si bien ha avisado a la bancada 'popular': "No quiero política sucia, quiero entendimiento, aunque sea con la boca chica y a la fuerza".

En su réplica, ha considerado que tanto Núñez como el Partido Popular de la región ha experimentado un cambio de actitud cuyo punto de inflexión coloca en el debate parlamentario suscitado en el Convento de San Gil el 2 de mayo para analizar la gestión de la pandemia.

"Cómo no sería aquel debate para que al día siguiente me pidieran una entrevista y llegar a acuerdos", ha dicho García-Page, deslizando que quizá una derrota en ese debate ha motivado ese cambio de actitud.

En esta búsqueda de apoyos, ha preguntado al PP si está dispuesto a "apoyar al Gobierno en la Mesa del Agua" o en la reivindicación fiscal de equiparar la recaudación en determinados impuestos en todas las autonomías.

Ha empezando su intervención reconociendo "sorpresa" por la intervención de Núñez, y aunque no le ha visto "coger notas" durante la sesión matutina, asegura que hay cosas que le gustan.

"A usted le viene bien que yo siga, y a mí también me viene bien que siga usted. Aunque yo ya estoy machacado, desbordado, desnortado, se lo agradezco", ha dicho García-Page.

Si Núñez llega a ser presidente, está seguro de que "valorará la dignidad del cargo", y valorará en ese momento el daño que han hecho algunas de las afirmaciones del PP.

Ha rebatido el argumento del PP de que su intención es irse a la política nacional. "Que no, que quiero ser presidente de Castilla-La Mancha", ha zanjado.

Eso sí, ha aceptado la "mano" del PP para negociar, también en materia de agua, y aunque acepta que la Mesa del Agua la sugirió el PP, es con un Gobierno del PSOE cuando se ha puesto en marcha.

"Le cojo la palabra. Ha dicho que firma punto por punto lo que salga de allí. Yo incluso les ayudaría a quitarse de encima el Memorándum claudicante que firmó Cospedal en la materia", ha apostillado. Todo con el objetivo de la "vía del consenso" en la región, para lo cual "hay que cuidar el lenguaje", ha recomendado a Núñez.

"SALGO MENOS EN LOS MEDIOS NACIONALES QUE COSPEDAL"

Al respecto del ataque recibido por Núñez sobre su aparición en medios de comunicación nacionales, se ha defendido preguntando directamente al líder de la oposición: "¿Sabe quién sale más? La que le colocó a usted donde está", ha afirmado.

En todo caso, ha reparado en que él no va a "hablar de la jefa" del PP. "No le deseo ningún mal, de ninguna manera. Quien me conoce sabe que no paso por ahí. Incluso le estoy agradecidísimo, porque yo soy presidente por lo mal que ella lo hizo".

Siguiendo con su réplica a la intervención de Núñez, ha insistido en que su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, es "un crack", pese a los ataques del PP. Incluso, ha dicho, "seguro que Echániz" --su antecesor en la cartera con el Gobierno del PP-- "también piensa que lo es".

Ha citado algunas afirmaciones de dirigentes del Partido Popular en comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares' para comparar esos argumentos con los que mantiene el PP en Castilla-La Mancha.

RIOLOBOS Y SU "EQUIPO" DE TWITTER

El presidente regional ha acusado directamente al PP de poner en marcha "una hora y media antes" un "equipo" de personas detrás de la red social Twitter para impulsar la etiqueta #PageNoTeCreo, equipo al cargo de la senadora del PP Carmen Riolobos, según su acusación.

Continuando con la réplica, ha negado que su gobierno haya "copiado" la propuesta del PP de hacer un millón de test a la población, recordando que la propuesta 'popular' era concretamente "hacer un millón de test en tres días".

Rebatiendo las críticas por el hecho de no haber abierto el hospital de Toledo para atender el repunte de la pandemia en la provincia, ha recordado que el PP tenía infraestructuras sanitarias "listas y envueltas en celofán" para venderlas al sistema público, "incluido el hospital de su pueblo, Almansa", razón por la que ha desacreditado al PP a la hora de defender la sanidad pública.

ENUMERA MÁS DE MEDIO CENTENAR DE INSULTOS RECIBIDOS DEL PP

García-Page ha dedicado una parte de discurso a enumerar uno por uno los insultos recibidos en comparecencias públicas por parte de dirigentes del PP desde que es presidente, citando cerca de un centenar.

"Bravucón, chulo, soberbio, sobrepasado, retrógrado, ruin, cínico, mudo, vago, anomalía democrática --¡pero si tengo 19 diputados!--, cobarde, radical, chapucero, hipócrita, amigo de proetarras, traidor, mentiroso, negligente, bochornoso, indigno, inepto, retrógrado, cobarde, sin credibilidad, sin criterio, el más mentiroso en la historia de Castilla-La Mancha, trilero, Judas, pequeño Artur Mas --este sí que me molesta--, que me he fumado una paca de marihuana, vendedor de humo, sibilino, mentiroso, hombre pequeño --con ese sí que estoy de acuerdo--, insensible, caradura...", ha repasado García-Page.