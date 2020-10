Page cierra el Debate de C-LM abierto a pactos y pidiendo ayuda y unidad a PP y Cs

Celebra que solo el 10% de sus propuestas han sido replicadas: "No me voy a quejar"

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cerrado la primera sesión del Debate sobre el Estado de la región con una última intervención en la que ha agradecido el tono "positivo, más allá de alguna espantada" que los tres grupos del Parlamento han tenido a lo largo de las más de 12 horas en las que se ha largado, y en su frase final ha puesto el broche pidiendo ayuda tanto a PP como a PSOE.

"Cuanto más unidos estemos mejor. Lo digo como lo siento. Cuanto más nos ayuden mejor, y así quiero acabar. Por favor, ayúdennos", ha pedido el presidente autonómico desde el estrado antes de que la sesión quedara suspendida hasta este jueves.

En este último turno, también ha puesto en valor que de cada diez propuestas que ha elevado en su discurso, solo una era replicada o contestada. "Entiendo que están de acuerdo. No me voy a quejar".

Ha dicho con rotundidad que en todo caso ahora la situación está peor que antes del virus, por lo que ahora hay una doble responsabilidad, "pelear con el virus y sacar a la región" de la crisis que está por venir.

Pero la oposición solo tiene una de esas dos responsabilidades según García-Page, la de "aportar soluciones", algo que asegura no haber visto en la postura del Partido Popular.

"Incluso me cuesta recordar alguna de sus propuestas que no sea retórica. Pero hay tiempo. Estoy dispuesto hasta a pactar los reconocimientos a las víctimas. Pero no es un problema de banderas ni crespones, porque a todos se nos ha muerto alguien", ha abundado.

Ha desvelado que durante la pandemia ha tenido "muchísimas conversaciones", una de ellas con una persona de 105 años que salió de la enfermedad.

"Y me dijo una cosa que casi me hace sonreír. Me dijo, 'por favor, no hagan política con esto'. Créanme que es envidiable que una persona que ha pasado república, Guerra Civil y dictadura, en el último momento de su vida nos regale esto", ha afirmado.

A NÚÑEZ: "USTED TAMBIÉN HUBIERA SUFRIDO"

Dirigiéndose a Paco Núñez, le ha asegurado que si hubiera sido presidente, también habría sufrido. "Hubiera sufrido lo mismo que he sufrido yo con los fallecidos. No les pido que lloren como nosotros ni con nosotros, pero solo les pido que no se aprovechen".

García-Page ha incidido en críticas ya vertidas en intervenciones previas, como la relativa al hecho de que el PP utilizara un símil entre el presidente y la banda terrorista ETA.

En este punto ha recordado que llegó a tener escolta por estar amenazado por los terroristas. "Encontraron un vídeo en el que me declaraban diana por ser el monaguillo de José Bono que daba caña a ETA", ha recordado.

Pese a todo, su intención es "continuar una obra" al frente del Gobierno comandando una región "en la que la gente debe la herencia cultural más importante del español, como es El Quijote", a cuyos consejos quiere hacer "honor".

Hacia la bancada del PP, les ha aconsejado "no despreciar al pueblo al que quiere gobernar" sino "mimetizarse" con él, ya que la responsabilidad de un gobernante es "sentir orgullo" de su tierra.

"Yo sí sé que sienten orgullo de su tierra, pero no creo, de corazón, que lo sintieran sus antecesores", ha enfatizado García-Page, quien compromete a un Gobierno que "se dejará la piel más allá de su mayoría absoluta".