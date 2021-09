Page coge el guante de Tita García y anuncia "un fondo mínimo de medio millón de euros" para mejorar el recinto ferial

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cogido el guante de la alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo), Tita García Élez, y ha anunciado "un fondo mínimo de medio millón de euros" para hacer obras de adaptación y de mejora en el recinto ferial.

Ha sido durante la inauguración del Centro Regional de Innovación Digital en esta localidad toledana, donde el presidente regional ha asegurado que el Ferial es un proyecto que él quiere "mucho".

Estas palabras de García-Page se han producido después de que la alcaldesa, previamente, le haya pedido ayuda para mejorar las instalaciones del ferial. "Tenemos un ferial que es referente a nivel regional y que también necesitamos de alguna serie de reformas", ha explicado la regidora talaverana.

"Me gustaría también contar con tu apoyo", le ha trasladado a García-Page, porque "al final no son las reformas sino que buscamos ser referentes desde el punto de vista de las ferias, y para eso necesitamos ser competitivos y tener las mejores instalaciones". "Ya de por sí son buenas, pero necesitamos aún mejorarlas", ha apuntado.

Durante su visita a Talavera, el presidente castellanomanchego también ha avanzado que en octubre se va a poner en marcha la unidad de diálisis de agudos en el hospital de la ciudad.

Igualmente, ha afirmado que es muy importante que Talavera cuente en la dirección con Madrid "con mucho suelo industrial", algo que vaticina "va a salir" porque, "si no sale de forma autónoma, va a salir con una iniciativa pública del Gobierno regional con un plan especial urbanístico". "Estoy hablando de millones de metros cuadrados" que harán que nadie pueda decir que no viene una empresa en Talavera porque "no hay suelo".