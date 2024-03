Page se compromete a declarar antes del verano como proyecto prioritario la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano

CIUDAD REAL, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido este miércoles a declarar antes del verano como proyecto prioritario la planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel quiere instalar en la localidad ciudadrealeña de Puertollano.

Durante su intervención en la inauguración de la reforma del Centro Integrado de Formación Profesional 'Virgen de Gracia' del municipio, García-Page ha detallado que en estos días se acaba la recogida de información para llevar a cabo este trámite, en lo que ha considerado "la acción de prioridad más absoluta que ha habido en la región".

Todo debido a que se va a solapar la declaración de proyecto prioritario para que la empresa tenga acceso a los "máximos" márgenes de ayudas y se recorten plazos, con la Declaración de Interés Regional, que ha dicho que estará lista en el plazo mínimo que marca la ley, "como mucho un año".

Una acería verde que el presidente castellanomanchego ha considerado una referencia en la Unión Europea al ser un proyecto "novedoso". "Va a costar pero si el proyecto sale bien podemos estar hablando de un renacimiento espectacular, porque no va a ser el único proyecto que venga y es un proyecto imán de los que traen muchos más", ha agregado.

Una llegada de empresas que el presidente castellanomanchego ha vuelto a decir que se produce "al calor de la estabilidad" que hay en la Comunidad Autónoma para poder hacer "cosas normales" frente al "ruido" de la sesión de control al Gobierno, que García-Page ha dicho que "es más una cosa inquisitorial que una sesión parlamentaria".

"Me veo en la necesidad de decirle a la gente de esta tierra que la política no es sólo eso que se ve en Madrid y no es sólo lo que pasa de la M-30 para adentro. No es sólo el ruido infernal que ahora mismo se vive en España, que es verdaderamente atronador y que no sé dónde podrá acabar", ha argumentado.

En este sentido, ha defendido que en Castilla-La Mancha está "conjurada" para que ese ruido no llegue y que sea "un refugio" ante la incertidumbre en el sector económico y empresarial de "estos ruidos". "Aquí nos empeñamos, no solo en que haya estabilidad en el gobierno, sino también en que haya colaboración institucional gobierne quien gobierne".

Con todo, el presidente regional ha afirmado que Castilla-La Mancha "tiene estrategia, discurso y oferta" por lo que, bajo su punto de vista", va "bien" con una acumulación de proyectos tal que le falta incluso electricidad para los mismos. "Tenemos hasta que estar presionando todos los días y llamando al Gobierno para que nos abran", ha manifestado al respecto.

"Sólo faltaría que siendo aquí los principales productores de energía renovable, a la hora de luego enganchar nuestras empresas les falte el enganche posible. Eso es algo que tiene que quedar despejado y arreglado y tenemos el compromiso de la vicepresidenta Ribera", ha dicho.

LA "REVOLUCIÓN" DE LA FP

Para concluir, García-Page ha afirmado que Puertollano también es una referencia en la "revolución" de la Formación Profesional con un proceso por parte de su Gobierno que va a revalorizarla para conectarla no solo con la universidad sino también combinándola con la empresa, "que es como hay que hacerlo".

En este sentido, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha reivindicado que la "fortaleza" del sistema de FP, que ya supera los mil ciclos en la región dentro de un sistema "muy potente", pone a Castilla-La Mancha "en la vanguardia a nivel nacional".

En este sentido, ha señalado que la Comunidad Autónoma genera 55.000 vacantes para 37.000 alumnos, por lo que ha definido la FP castellanomanchega como "un sistema de brazos abiertos que acoge y recoge al alumnado".

Un sistema que, ha añadido, se complementa con "un paso valiente y decidido" hacia los cursos de especialización, apostando por los sectores "más punteros", en los que el Centro Integrado de FP 'Virgen de Gracia'.

En palabras del consejero, la fortaleza de este centro es "esa comunión continua" con las empresas "ajustando las necesidades que tiene el mercado laboral y confiando en el sistema educativo" para conseguir en el alumnado a sus futuros trabajadores.