Page se compromete a incluir una Dirección General de Autónomos en su futuro Gobierno

Actualizado 10/05/2019 14:04:49 CET

Quiere firmar "antes del verano" la regularización de todos los pozos de las explotaciones prioritarias para que todo el mundo tenga agua

EL PROVENCIO (CUENCA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido este viernes a crear una Dirección General de Autónomos en su futuro Gobierno, en defensa de "la gente que arriesga día a día".

En un encuentro con mujeres en el bar 'El River', García-Page ha aprovechado su presencia en este "local de autónomos" para realizar este anuncio, consciente de que a este colectivo, el de la economía "de verdad", "le debemos el 90 por ciento de nuestra economía".

Ha valorado la incorporación de la mujer al mundo laboral en los últimos 40 años, admitiendo que "el gran cambio" que ha habido en la sociedad española es el que ha protagonizado la mujer, renegando de que haya partidos políticos "que reivindiquen el machismo". "No podemos dejar un milímetro" a los que dicen "que la mujer tiene que ir en otro papel", ha apuntado, para reafirmar que su causa es "la de la igualdad".

En este punto, ha explicado que en una visita anterior en Alberca del Záncara (Cuenca) a la cooperativa de ajos 'San Julián', donde casi todas eran mujeres trabajando, le han pedido "agua". "Es el gran compromiso que algunos no quieren entender", ha señalado en referencia a los recursos hídricos, demandando "lealtad y apoyo" a los partidos que salgan de las elecciones, incluido Vox y Ciudadanos.

Al respecto, ha expresado su "compromiso absoluto" en materia hídrica, anunciando su intención de firmar, antes del verano, que se puedan regularizar todos los pozos de las explotaciones prioritarias y profesionales "para que todo el mundo tenga derecho al agua", algo que ya tenía "muy avanzado y muy cerrado y con el Gobierno de España" antes de las elecciones generales.

El dirigente socialista le ha recordado al candidato local y a su auditorio que no tiene problema "en escuchar a todo el mundo", y con más razón a los alcaldes, pues prefiere una sociedad "que empuje a una sociedad cruzada de brazos". "El día que no haya peticiones no habrá políticos".

ESTATUTO MUJERES RURALES

De su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Ángel Bonilla, ha explicado que el pueblo "es muy asociativo" y así será él, siempre "dispuesto a ayudar", convencido de que las asociaciones "hacen vivir". "Siempre me van a tener a su lado y siempre van a poder contar conmigo", ha señalado, destacando especialmente su compromiso con la asociación de mujeres del municipio.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Ruiz Arroyo, ha aprovechado para hablar del Estatuto de las Mujeres Rurales, que "se ha quedado a punto" en las Cortes, asegurando que "se va a aprobar y por unanimidad" en la próxima legislatura pues "nadie votaría en contra" de cosas como que las mujeres sean visibles en el mundo rural o que las cooperativas que quieran recibir ayudas deban tener en su Consejo Rector un 40 por ciento de mujeres.

En el acto estaban presentes el cabeza de lista a las Cortes regionales por Cuenca, José Luis Martínez Guijarro; el secretario del PSOE de esta provincia, Luis Carlos Sahuquillo, y el secretario regional de Juventudes Socialistas, Nacho Hernando.