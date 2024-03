Page cree que una Cataluña independiente restaría derechos al resto de españoles y afea: "Quieren independencia y pasta"

ALBACETE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que una hipotética Cataluña independiente restaría derechos al resto de ciudadanos de España, derechos con los que "todos" han nacido.

Desde Barrax Albacete y en acto público, ha reseñado que en esta época electoral se van a escuchar "muchas tonterías" de los independentistas, quienes "no se cortan cuando llegan elecciones y sacan lo peor de sí mismos".

"Ahora que hay muchas elecciones de por medio oiremos a los que quieren irse y romper esto, como si los demás ni hubiéramos nacido con derechos en Cataluña", ha indicado.

Así, ha abundado en que él mismo nació hace 55 años "con derechos en Cataluña". "Sí, derecho a poder ir libremente, a que no me pidan papeles, a que si me pongo malo, me ingresen en un hospital. ¿Por qué vamos a renunciar a nuestros derechos porque uno quiera apropiarse de los de los demás?", se ha preguntado.

En este punto, ha señalado que los independentistas "quieren independencia", pero también quieren "pasta y privilegio fiscal".

"¿En qué quedamos? Alguien que se quiere ir no pide a los demás que se lo paguen. Sólo faltaría", ha rematado.