Page cree que quien "no cumple" publicando su renta está inhabilitado legalmente y tiene un enorme problema moral

Publicado 23/05/2019 11:55:06 CET

BARRAX (ALBACETE), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aludido este jueves a la publicación

en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de las declaraciones de bienes de todos los candidatos a las Cortes regionales de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos --Unidas Podemos no ha presentado en tiempo y forma todos los documentos--, para considerar que "quien no cumple" con esta ley "no sólo está inhabilitado legalmente sino que, además, tiene un enorme problema moral y de coherencia con la gente".

Antes de compartir un desayuno con militantes y simpatizantes en el Ayuntamiento de Barrax (Albacete), García-Page se ha referido a este tema, asegurando que ese "estriptis" es "obligatorio" y que cumplir con este precepto "es inexcusable", considerando que nadie puede "representar a esta tierra si no se está dispuesto" a que se sepa su renta o su sueldo.

Al hilo de este asunto, ha recordado que este viernes se cumple un año de la sentencia con la que el Tribunal Supremo "condena toda la montaña enorme de corrupción" del caso Gürtel, que conllevó posteriormente el inicio de "una nueva época de gobierno con el PSOE".

Ha señalado que, como consecuencia de ese aniversario, "hubo una moción de censura y dentro de pocos días celebramos en España que empezó una nueva época de Gobierno con el PSOE, que ahora ha ganado amplia y legítimamente las elecciones, y tiene que abrir una nueva época de progreso y tranquilidad en España".

Emiliano García-Page ha comentado que, además, este viernes también se cumple un año de la aprobación por una unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de protección y apoyo garantizado para las personas con discapacidad, norma que, como ha reconocido, justifica "casi" su vida política.

"VOTAR EN MASA" PARA HACER MAYORÍA

El candidato socialista ha aprovechado este acto --"en el que más carritos de la compra he visto", ha bromeado, ya que hoy es día de mercadillo en Barrax--, para pedir a los asistentes que voten. "No sé si que haya más o menos participación me ayuda o no, no sé, pero cuanta más gente participe en una urna, más sólida es la democracia, más favor le hacemos al sistema", ha destacado, añadiendo que "hay que acostumbrarse a votar en masa para que se haga mayoría".

De su lado, la alcaldesa y candidata a la reelección, Josefina Navarrete, ha demandado al presidente autonómico ayuda para poner en marcha una escuela infantil e impulsar la construcción de una residencia de ancianos, avisando a los presentes que el domingo lo que se juega es "seguir o retroceder".

Igualmente, el secretario regional de Juventudes Socialistas, Nacho Hernando, ha pedido el cariño y la confianza de la gente para "conseguir más cosas" y llegar "más lejos".