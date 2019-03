Page defiende que la motivación del PSOE es que la "diferencia" no se convierta en "desigualdad

Publicado 07/03/2019 20:40:22 CET

CIUDAD REAL, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha defendido este jueves en Ciudad Real que la motivación del partido siempre ha sido, es y será que la "diferencia" no se convierta en "desigualdad".

García-Page, que ha participado en Ciudad Real en un acto público junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de la capital, Pilar Zamora, ha reconocido que los socialistas trabajan por llevarle la contraria "a la enorme injusticia que nos rodea".

Por eso, ha dicho, el PSOE ofrece a los ciudadanos "certidumbre" y lo que quiere dar a España y a Castilla-La Mancha en los próximos cuatro años "es lo que Pedro está haciendo en los últimos meses y en Castilla-La Mancha durante los últimos cuatro años", con medidas sociales que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.

Tras asegurar que la gente quiere una España en positivo como demuestra que casi un millar de personas se hayan quedado fuera del Conservatorio en el que se celebra el acto, ha pedido al presidente de España que, a pesar de las críticas, siga celebrando los viernes sociales.

"En Castilla-La Mancha sabemos lo que son los viernes de Dolores --en referencia a la expresidenta del PP, María Dolores de Cospedal-- y agradecemos que ahora haya viernes de colores y de alegría. Como si quieres hacer Consejos de Ministros todos los días, por que lo único peor es que todos los días sean viernes de Dolores como aquí tuvimos durante 4 años".

IGUALDAD Y FEMINISMO

Una situación que ha cambiado, ha señalado, recuperando los recortes que se hicieron en la pasada legislatura y, especialmente, en materia de igualdad ya que cada 15 días se ha tomado una decisión en esa materia y actualmente la región cuenta con la red más importante de atención a las mujeres, además de la ley contra la violencia de género más avanzada de España que reconoció las pensiones a los huérfanos de violencia machista que ahora contempla el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha, que ha deseado que este 8 de marzo vuelva a tener la fuerza del año pasado y vuelva a sorprender al mundo, ha asegurado que no se puede defender la igualdad entre hombres y mujeres si no se cree en la igualdad de los ciudadanos.

"No todos defendemos la igualdad de la misma manera y en España está cada vez más claro quien lo hace de boquilla", ha aseverado García-Page en referencia a "aquellos que comparan todos los 'ismos' como el feminismo con el fascismo".

Ha concluido su intervención el presidente regional haciendo un llamamiento al presidente de España para que trabaje con miras de futuro y el agua sea para todos "pero también para Castilla-la Mancha" algo que, ha considerado, ocurrirá "aunque sé lo difícil que es tomar decisiones y tener mentalidad de Estado, pero será posible porque el PSOE trabaja con mentalidad de futuro".

ESPAÑA FEMINISTA

Ha abierto el acto la alcaldesa de Ciudad Real agradeciendo la apuesta por la igualdad de Sánchez y confesando que es "feminista radical" porque, ha afirmado, "no queremos volver al gris, sino a las calles para llenarlas de color y conseguir que las mujeres tengamos los mismos derechos y la igualdad que nos hemos ganado".

Pilar Zamora, que ha hecho hincapié en que "el que mata a una mujer es un asesino y el que pega a una mujer es un maltratador, no uno que se porta mal", ha instado al presidente del Gobierno a que siga trabajando y no haga caso a los que dicen que así no vale porque, a su juicio, "sí vale" si es para que suba el salario mínimo interprofesional, que aumente las bajas de paternidad y que, en definitiva, siga dando derechos sociales a la ciudadanía.

"Tú eres el presidente que necesita este país y el presidente que merece España", ha concluido Zamora en un acto al que también ha asistido el secretario general del PSOE de Ciudad Real y presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y en el que más de 700 personas han llenado el Auditorio Manuel de Falla del Conservatorio.