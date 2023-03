Page defiende a quienes se dedican al mundo del toro

ALBACETE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este miércoles a quienes se dedican al mundo del toro, que "tiene una dimensión pública que hay que amparar y proteger".

El jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones en la presentación del libro 'Toros. Castilla-La Mancha' que ha apadrinado en el Teatro Circo de Albacete, y en cuya puesta de largo le han acompañado representantes del entorno ganadero de la región, así como el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Hoy, aquí, podrían estar ilustres como Alberti, García Lorca, Miguel Hernández y Joaquín Sabina", ha dicho el mandatario castellanomanchego, negando cualquier ideología preconcebida al entorno taurino. "Este libro y este acto se plantean así para rendir tributo a la defensa de los toros en España y a la dedicación que la televisión autonómica les brinda", ha subrayado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que solo el año pasado se celebraron en esta Comunidad Autónoma más de 1.200 festejos taurinos y ha reconocido que si estos desaparecieran o fueran prohibidos, quedarían sin sentido la mitad de las fiestas populares de los pueblos de la región "y con ello los ingresos económicos consiguientes".

Para el presidente de Castilla-La Mancha, defensor del arte del toreo "sin complejos", el entorno del toro es importante por el factor económico, social y cultural que conlleva. De ahí, que haya aplaudido la calidad del libro presentado hoy, ya que en sus páginas refleja la importancia de la tauromaquia en la historia de España, en la pintura, la literatura, la música, la escultura o el cine.

"Independientemente de que me gusten, me planteo defender los toros porque es un hecho social mayoritario y parto de que la cultura no se define en las leyes, la decide la gente", ha apuntado, reivindicando que, en este ámbito, "sea también la gente quien decida".

Por ello, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que desde la parte que le corresponde "lo vamos a proteger sin ofender a nadie, pero tomando partido. En esto no somos neutrales", ha ratificado.

UNA PARTE IMPORTANTE DE LA CULTURA DE CLM

De su lado, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha destacado que "el mundo del torero y del toro es una de nuestras raíces existenciales en distintas facetas que identifica de forma especial una parte importante de la cultura de Castilla-La Mancha".

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor "esta excelente enciclopedia taurina en su fondo y su forma, pues constituye un antes y un después de la visión histórica de la Tauromaquia expuesta por sus autores de una manera científica, moderna, rigurosa, atractiva y al mismo tiempo documentada". Así, Emilio Sáez ha subrayado que "su lectura supondrá un acercamiento singular a este arte y sus protagonistas, los toreros y ganaderos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo".

Y es que, "esta tierra llana impone su condición de la mano de nuestros toreros", ha reflejado el alcalde citando a diestros albaceteños como Pedrés, Montero, Chicuelo II, Dámaso González, Manuel Caballero, Antonio Rojas y tantos más. "Con esta base, llegará en cada plaza, con cada toro la interpretación y el estilo personal, la importancia y el carisma que se deriva de los toreros de esta tierra, que escriben con letras de oro los tres principios básicos del toreo: poder, templar y mandar", ha indicado.

El alcalde también ha subrayado que "hasta el momento la provincia de Albacete cuenta con 68 toreros, próximamente uno más, Christian Pérez, que han alcanzado la borla del doctorado de matadores de toros, cifra muy difícil de conseguir y de la que nos sentimos orgullosos, igual que de la importancia de las ganaderías de toros bravos".

Cabe destacar que, como aparece en la documentada sección sobre nuestras ganaderías que ha recogido el profesor José Sánchez Robles, quedan reflejadas figuras representativas de toros en la Cueva de la Vieja en Alpera o en la cavidad Abrigo Grande en Minateda, con una cronología aproximada entre los 8.000 y 3.500 años de antigüedad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.