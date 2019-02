Page dice que el problema de Airbus será "mínimo" en Illescas y que C-LM se beneficiará de una alternativa ya programada

Publicado 15/02/2019 12:32:49 CET

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado este viernes un "mensaje de razonable tranquilidad" ante la decisión de Airbus de dejar de fabricar el modelo A380, asegurando que en la planta de Illescas (Toledo) el "problema será mínimo", y adelantando la existencia de una alternativa que, programada "hace más de un año" va a tener a esta región "como beneficiada".

Durante su intervención en la apertura del Foro de la Ciudadanía en Toledo, García-Page ha adelantado que este mismo jueves habló con la ministra de Industria, Reyes Maroto, que llamó a los presidentes de las tres regiones donde hay factorías --Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía-- para abordar este asunto, añadiendo que "probablemente" la castellano-manchega sea "la región menos afectada".

Además, ha avanzado que este mismo viernes se va a crear un grupo de trabajo entre el Ministerio y las consejerías de Economía de las tres regiones para la relación con la empresa y para presentar alternativas que sigan dando viabilidad, entre ellas, ha mencionado una alternativa "que ya estaba programada hace más de un año" y que "sí que va a tener" a la Comunidad Autónoma como beneficiada.

"No pasa nada, si un determinado producto no funciona no significa la desaparición del Consorcio de Airbus, sino que van a hacer otro uso", ha comentado García-Page, que ha apuntado que, "con mucha diferencia, donde puede haber problemas" por la decisión de la empresa es en Andalucía.

"A veces un cierto bache nos lleva a que nos ahorremos un golpe", ha finalizado el presidente regional, que ha abundado en que "en esto no nos alcanza el tiro, al menos en una parte significativa", y ha precisado que el Gobierno estará "en contacto constante" en relación a este asunto.