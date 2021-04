Page elogia a Aurelia Sánchez por haber "resucitado" las políticas sociales de Castilla-La Mancha

De Bárbara García destaca su cercanía a la gente, "norma común" de la Consejería de Bienestar Social

TOLEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tenido palabras de agradecimiento y elogio para Aurelia Sanchez que deja la Consejería de Bienestar Social para representar a la región como senadora autonómica. Para esta nueva andadura, le ha pedido que ayude desde la Cámara Alta en el reparto de fondos europeos que se están gestionando.

En la toma de posesión de Bárbara García, que toma el testigo de Sánchez al frente de Bienestar Social, el presidente regional ha vuelto a mostrar su pesar por la pérdida de su "inmenso amigo Jesús", en alusión a Fernández Vaquero, cuya muerte provoca este movimiento en el Gobierno regional.

"Ojalá no se hubiera desencadenado este proceso de elección, en un momento de una ausencia tan dolorosa para mi. Al fallecer Vaquero es bastante duro empezar a pensar que hay que tomar decisiones. Agradezco la sensibilidad de todos los que me rodean, que han tardado en decirme que había que empezar a pensar en la sustitución. Por el cariño que le hemos tenido a Fernández Vaquero ha habido un plazo de sentimiento que evitaba ni si quiera tocar el tema".

Dicho esto, se ha referido a Sánchez y le ha dicho que sustituir en el Senado "a alguien tan especial como Jesús, no es una decisión normal", pues tenía que sucederle "alguien especial, aunque solo fuera en homenaje a la persona y al compromiso que ha representado siempre Vaquero".

BIENESTAR SOCIAL, EN EL TRASTERO DE SANIDAD

El presidente ha dado las gracias "de todo corazón" a Aurelia, "tanto en lo político como en lo personal". "Te enrolaste en un momento muy difícil, no teníamos ni mayoría y eran unos momentos complejos económicos y financieros. Cogiste una Consejería que era un cuarto de Consejería, que era lo que ocupaba en el equipo anterior de Cospedal. La encontraste en el trastero de Sanidad y en el de las políticas de Montoro".

Dicho esto, ha ensalzado que gracias a la consejera saliente, Castilla-La Mancha ha pasado de ser una de las últimas regiones en datos de dependencia, con "esos 26.000 expedientes de vergüenza que estaban en un cajón", a tener un notable alto o sobresaliente y ser de las primeras.

De igual modo, ha destacado que de tener una política de recortes, los servicios sociales de la región "han resucitado gracias" a una recuperación paulatina de todos los servicios y consolidación de muchas infraestructuras. "El trabajo, en pocos años y con tantas dificultades, ha sido espectacular, y lo ha sido en momento difícil como el de la pandemia, durísimo".

"La primera ola nos azotó en la región y se coló en las residencias, como en toda España. Ha sido el gran drama con el que me iré de esta vida, en lo personal. Nadie tiene por qué saber, porque va en el sueldo, el enorme dolor y esfuerzo que ha hecho este Gobierno, por lo que se tiene ganado un trozo de cielo", ha asegurado.

"Te agradezco no solo por el trabajo, sino por el tacto personal, las facilidades que me has dado como presidente y la atención cercana, algo determinante en una consejería como ésta. No son cifras son personas, y eso da ventaja", ha defendido García-Page.

QUE SEA EMISARIA

Por todo ello, ha proseguido, le interesa que "alguien que sabe cómo funciona región", como es Aurelia Sánchez, pueda ayudarla desde el Senado en un momento en que se está decidiendo sobre el reparto de fondos europeos y estrategias, "y los giros o no giros en política de materia social".

"Os voy a pedir que nos ayudéis a poder influir, necesitamos emisarios, gente comprometida que conozca la realidad en región. Es un lujo para el Senado" ha añadido.

De igual modo, y respecto a la nueva consejera de Bienestar Social, el presidente autonómico, tras agradecerla haber aceptado el cargo, ha destacado su "enorme fuerza". "Desde que la conocí al frente del Ayuntamiento solo ha crecido políticamente, resolver y estar siempre muy cerca de la gente".

"Me interesa el tacto con la gente, la cercanía, es norma común en esta Consejería. Atender el problema de una persona ha de ocupar las horas necesarias porque no es estadística", ha concluido.