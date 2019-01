Page estima que la cultura será uno de los elementos motores en C-LM la próxima década

Publicado 18/01/2019 13:24:11 CET

El 8 de febrero el Museo de las ciencias de Castilla-la Mancha será premiado por su relación con la enseñanza.

CUENCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, ha situado la cultura como uno de los elementos motores de la región en la próxima década. Lo ha hecho este viernes en la celebración del 20 aniversario del Museo de las Ciencias de Castilla-la Mancha, situado en Cuenca.

En su discurso, el dirigente autonómico ha declarado que siempre ha habido en la región una conciencia clara del museo científico, y ha destacado la delicadeza que tanto el centro como los trabajadores del mismo han puesto en la atención a turistas y escolares.

"Poner en marcha el museo no fue fácil conceptualmente. En Cuenca siempre había gente que va por delante proponiendo, que tiene claro que la mejor manera de conservar una ciudad histórica es cambiarla con moderación, detalle y estilo. Lo peor que le puede pasar a una ciudad como Cuenca es no esforzamos en dejar señas de identidad al patrimonio de la ciudad, y este museo supone una seña", ha asegurado Page.

Dicho esto, el presidente regional también ha defendido que mantener desde lo publicó la actividad cultural en la región "no solo es lo más rentable, sino lo más económico". "Es de las mejores inversiones que podemos tener. Tenemos cierta obligación moral con la ciencia", ha admitido.

Por este motivo, el titular del Ejecutivo regional ha asegurado que en caso de apostar por cambiar, hay que tener un compromiso de "futuro y de método". "No se puede reclamar cosas y abandonar proyectos, como casi paso con este museo hace unos años", ha advertido.

Sobre la duda de futuro que se cernió sobre el centro científico en 2017, el presidente autonómico ha asegurado que fue una de las cosas "que más vergüenza" le dieron. "Me dolió mucho, no tanto como escuchar a personas que tendrían que defender esto decir que no pasaba nada porque se cerraba. No he escuchado nada tan increíble de creer", ha condenado.

También ha augurado que la gestión de la crisis ha puesto de manifiesto que sí se quieren celebrar otros 20 años del Museo de las Ciencias "hay que proponérselo". "Hay que ponerle el mismo empeño que hace años, y aquí mi compromiso es rotundo. Este es un centro que tiene todo el compromiso del gobierno regional y que tiene que servir como elemento de riqueza. Tengo la obligación de que todo revierta en la sociedad. La cultura es uno de los elementos motores en la próxima década en la región".

ANIVERSARIO REDONDO

Durante el acto de celebración también ha intervenido el director del museo, Santiago Langreo, quien ha asegurado que se está celebrando un "aniversario redondo". Ha destacado la labor de su antecesor, Jesús Madero, quién apostó hace 10 años por actividades nuevas que tiene que ver con la cibernética, la búsqueda de vida en otros planetas. También ha destacado que estas dos décadas se han registrado más de 1.700.000 visitantes.

PREMIO A LA EDUCACIÓN

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asegurado que el nacimiento de este museo supuso "un acontecimiento único", pues situó a Cuenca y a Castilla-La Mancha como "referencia de la ciencia".

Felpeto ha puesto en valor la trayectoria del museo, destacando que "ha avanzado mucho en 20 años, llegando a ser calificado como el museo de España con mejor recursos didácticos".

Por esa labor didáctica, Felpeto ha desvelado que el próximo 8 de febrero, el Museo de las ciencias de Castilla-la Mancha será premiado por su relación con la enseñanza.

También se ha enorgullecido de la "cada vez mayor presencia de escolares" que ven en el museo una "excelente vía de divulgación científica en los centros educativos de la región". Del mismo modo ha agradecido el esfuerzo del profesaron por sentir y cuidar el museo. "Es un ejemplo de gestión económica y de la información. Y hacerlo con esperanza y ambición".