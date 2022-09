Page garantiza que "siempre" apoyará al candidato del PSOE pero exige hacerlo con su "método": "Llevo 30 años ganando"

CUENCA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado claro este jueves que "siempre" apoyará al candidato del PSOE pero ha exigido hacerlo con su "método" y sus "modales" porque, según ha presumido, lleva 30 años ganando al adversario.

Estas palabras llegan después de que varios cargos del PSOE y el Gobierno hayan rechazado sus últimas declaraciones en 'El Mundo' criticando la política de pactos del Ejecutivo y su estrategia frente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Desde Cuenca, en el acto de presentación del proyecto Toroverde en esta provincia, Emiliano García-Page ha dicho que mientras él sea presidente de Castilla-La Mancha, "los intereses generales estarán siempre por delante de los intereses" de su partido y, por supuesto, "por delante del de todos los partidos juntos", ha sentenciado.

Lo cual, ha manifestado, "no quiere decir que no quiera que gane" su partido. "Yo siempre apoyaré al candidato de mi partido pero me tendrán que dejar que lo haga con mi método y con mis modales porque llevo 30 años ganando al adversario". "30 años, que se dice pronto", ha añadido.

Y además, ha continuado, lo quiere "hacer de manera incompatible" con el hecho de llevarse bien con la gente. Ha dejado claro en este punto que no le gustan los insultos y que prefiere la "moderación y los acuerdos", al tiempo que ha garantizado que él nunca pronunciará una de las frases "más desastrosas" que se han predicado en este país como es "la del miedo tiene que cambiar de bando".

"Perdón, yo trabajo para que nadie tenga miedo porque además el miedo es libre y el que quiera que lo entienda, lo demás es simple y llanamente confundirnos", ha aseverado el presidente socialista.