Page se muestra disconforme por las explicaciones de Núñez sobre sus dietas de kilometraje: "Eso pasa de castaño oscuro"

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional, Emiliano García-Page, se ha mostrado disconforme por las explicaciones dadas por el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, tras la publicación por parte de El Mundo de una información que señala que este admite que "por un error administrativo" cobró gastos inflados de kilometraje.

"No es posible", ha afirmado García-Page sobre la posibilidad de dicho error administrativo. "Puede ser que alguien diga que no sabe lo que ingresa o que no estás pendiente de la cuenta corriente todos los días, pero para poder obtener dietas de kilometraje tienen que firmarse documentos", ha explicado.

En una entrevista este lunes en la Cadena Cope, García-Page ha reivindicado el uso del coche oficial por parte de los representantes políticos. "Yo tengo coche oficial, me reprochan permanentemente que lo use cuando es lógico, porque es un coche de servicio, como tienen multitud de servidores públicos".

Pero en cualquier caso, ha dicho, no se le "pasaría por la cabeza" cobrar dietas teniendo coche oficial. "Eso pasa de castaño oscuro, no hay quien pueda explicarlo", ha apostillado.