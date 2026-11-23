Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, interviene durante la celebración de la gala del 40º aniversario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en el Teatro Municipal Quijano, a 2 de junio de 2026, en Ciudad Real, Cas - Eusebio García del Castillo - Europa Press

ALBACETE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado "rabia y un profundo dolor" tras confirmar la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que el presunto asesinato de una mujer de 37 años en Villarrobledo el pasado 19 de noviembre es un caso de violencia de género.

La víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en la finca 'El gordo' de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121, no tenía hijas ni hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

"Siento rabia y un profundo dolor al saber que la violencia machista deja una nueva víctima en nuestra región, la cuarta en lo que va de año. No podemos acostumbrarnos a estos hechos, ni normalizarlos ni aceptarlos", ha pedido el titular del Ejecutivo castellanomanchego a través de la red social 'X'.

"Mi más sincero pésame y cariño a los familiares y personas cercanas a Elena. Estamos a vuestro lado", ha indicado en el mensaje que recoge Europa Press.

De forma previa, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, además de condenar el nuevo presunto caso de violencia machista, ha anunciado que el Gobierno regional se sumará a la acusación popular en este caso.