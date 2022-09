Page pide al Gobierno central que "siga tenaz" y que en los próximos meses no autorice trasvases para regadío

CIUDAD REAL, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este jueves al Gobierno central que "siga tenaz" y que en los próximos meses no autorice trasvases del Tajo al Segura para regadío ya que, según ha asegurado, pueden abastecerse con las desaladoras.

Desde Tomelloso, donde ha visitado la empresa 'Almendrum', el presidente castellanomanchega ha afirmado que los últimos acuerdos que está tomando el Gobierno en relación con los trasvases son "coherentes" con las necesidades de Castilla-La Mancha.

"Nunca he estado en contra de que se trasvase agua para consumo humano y menos aún para empleo o para consumo urbano en el Levante español ya que el agua es de todos pero, obviamente, también lo es de esta tierra", ha señalado García-Page.

Así, se ha congratulado de que "hayan cambiado las cosas" ya que "antes los recursos los tenía que interponer Castilla-La Mancha y ahora los recursos los interpone el Levante español".

"Alguien dirá que seguimos en guerra, sí evidentemente, aunque no es una guerra propiamente dicha, ni me gusta ese concepto, es simple y llanamente una defensa legítima de un bien muy escaso que, además, no va a ser más abundante en el futuro", ha abundado el presidente.

RECUPERACIÓN DEL PLAN DEL ALTO GUADIANA

De otro lado, García-Page se ha referido a la recuperación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). Un anuncio que realizó el presidente regional tras reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este miércoles en Alcázar de San Juan.

"Poder decir que ayer ya se planteó el compromiso público de un nuevo Consorcio en el que la Junta no se va a desentender, sino que se va a implicar para exigir que se acelere y se agilice lo antes posible", ha aseverado García-Page, quien ha dicho que en los próximos meses "tenemos que ver en marcha un Consorcio que va a terminar de completar la solución" a los pozos del Guadiana.

Por tanto, a su juicio, este miércoles se puso "la primera gota" de la solución que, con el tiempo, espera pueda llegar de "manera sensible y cercana" a aquellos que a lo mejor no estaban contempladas en la primera parte pero que finalmente con el paso de los años "han ido viendo esa necesidad", ha añadido.