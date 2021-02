Page propone equipar los hospitales de la región con obras de artistas de C-LM para fomentar cultura y ayudar al sector

Recuerda que la región que preside es la que más porcentaje de recetas ha dispensado en 2020 a vecinos de otras CCAA, un 23% del total

GUADALAJARA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha encomendado a sus consejeros de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, poner en marcha un programa por el cual puedan equiparse los centros sanitarios de toda la región con obras de artistas castellanomanchegos, estrategia ideada de cara a acercar la cultura también a los pacientes que se ven privados de ella durante sus ingresos.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita a las obras del hospital de Guadalajara, donde ha asegurado que las grandes obras hospitalarias en curso a lo largo de toda la región --Guadalajara, Albacete, Toledo, Cuenca y Puertollano-- "merecen ser acompañadas de cultura de ciudadanos de esta tierra".

Un programa que arrancará con un proceso de compra y adquisición de pinturas y esculturas de castellanomanchegos, parte de un sector que "también lo está pasando mal".

"Es un detalle que tiene que ver con la humanización del servicio hospitalario", ha defendido García-Page sobre esta propuesta.

UNA DE CADA CUATRO RECETAS, A CIUDADANOS DE FUERA

Durante esta intervención, el líder del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para recordar que la Comunidad Autónoma que preside es la que más tasa de recetas a ciudadanos que no están empadronados en su territorio ha dispensado, cerca del 23%

"Una de cada cuatro cajas de pastillas que se despachan en nuestras farmacias son para ciudadanos que no pagan sus impuestos aquí. Y no hay problema, no tengo reproche y me siento orgulloso", ha aseverado.

Tras apuntar que la siguiente región en este ranking es Castilla y León, ha recordado que este extremo es gracias a que el sistema de salud es nacional, algo, ha dicho, que seguirá defendiendo.