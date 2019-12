Page tiene "claro" que el Gobierno central "advertirá" a CLM por el déficit de 2019 causado por los "impagos del Estado"

Publicado 18/12/2019 13:51:43 CET

CIUDAD REAL, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que aunque el Gobierno central no ha advertido a su Ejecutivo regional por haber cumplido con el objetivo de déficit en 2018 sí lo va a hacer en 2019, porque con "los impagos del Estado" va a ser "difícil" que las autonomías "puedan cumplir como es debido".

De este modo ha reaccionado el titular del Gobierno castellanomanchego después de que los resultados del Termómetro Económico de Castilla-La Mancha correspondientes al tercer trimestre de 2019 desvelaran "perspectivas halagüeñas" para la economía regional y de que el Ministerio de Hacienda haya obligado a Andalucía a hacer ajustes por el déficit de la Junta socialista.

"Me alegro del resultado. El escenario de crecimiento económico de Castilla-La Mancha va estar por encima de la media como este año. Esto nos permitió en 2018 cumplir con el objetivo de déficit. No sé de qué se quejan en otros sitios, a nosotros no nos han tenido que advertir pero tengo claro que nos van a advertir en el del 2019, porque con los impagos del Estado va a ser difícil que las autonomías podamos cumplir como es debido", ha defendido el presidente castellanomanchego.

"Nos gustaría, pero no nos lo ponen nada fácil. Muchos gobiernos autonómicos, de un signo o de otro, nos vamos a tener que ver ante la necesidad de ir a los tribunales a reclamar el dinero", ha concluido.