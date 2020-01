Page transmite a Arrimadas que no conviene que el Gobierno dependa de independentistas y pide a Cs facilitar investidura

Publicado 02/01/2020 20:22:26 CET

TOLEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la región, Emiliano García-Page, ha manifestado que ha hablado con la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, conversación en la que le ha trasladado su "convicción" de que "no conviene que el Gobierno de España dependa de independentistas", razón por la que le ha solicitado que los diputados naranjas "faciliten la investidura del ganador de las elecciones", el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, García-Page ha recordado que el hecho de facilitar un Gobierno de la fuerza más votada fue algo que "ya hizo el PSOE en 2016", considerando que también es lo que en esta ocasión "debiera hacer el PP".

"He hablado con Inés Arrimadas. Le he trasladado mi convicción: no conviene que el Gobierno de España dependa de independentistas. Por tanto, le he pedido que los diputados de Cs faciliten la investidura del ganador de las elecciones, como ya hizo PSOE en 2016 y como debiera hacer PP", reza el mensaje del presidente regional en Twitter.

Previamente, este jueves Arrimadas ha anunciado que este mismo jueves llamaría a los barones socialistas que han cuestionado los pactos del PSOE con Unidas Podemos, ERC y PNV, entre ellos el propio García-Page, para que instasen a Pedro Sánchez a rectificar y, en caso de que Sánchez se negara, intentaran convencer a los diputados socialistas de que no apoyasen su investidura.