Page traslada al PSOE su compromiso de crear planes de empleo y ayudar a sectores más afectados para superar la crisis

TOLEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha trasladado durante su intervención en el Comité Federal que el partido celebra este sábado el compromiso de su Gobierno para revertir la crisis provocada por la pandemia con estímulos a la economía, puesta en marcha de planes de empleo y programas de ayudas a los sectores más afectados como recetas.

Así lo ha detallado en declaraciones a los medios su 'número dos' en el organigrama del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, quien ha señalado que el líder regional ha trasladado el "claro compromiso de vencer definitivamente al virus con la esperanza de la vacunación que se está acelerando en toda España y, especialmente, en Castilla-La Mancha; pero también con el claro compromiso de poner todos los instrumentos económicos posibles para que, acorralado el virus, volvamos a un crecimiento económico fuerte que cree empleo".

"Nuestro compromiso es hacer las cosas radicalmente diferentes a cómo gestionó la derecha las crisis económicas anteriores, no va a haber recortes, no va a haber austeridad, va a haber ayudas sociales y estímulos económicos para que de esta pandemia mundial, de la que nadie tiene culpa, no salgan perjudicados especialmente las personas que han tenido que hacer más sacrificios, precisamente, para preservar vidas", ha enfatizado.