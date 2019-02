Page urge a PP C-LM a rebatir a García-Egea tras su "incomprensible" defensa del trasvase Tajo-Segura

Publicado 20/02/2019 9:50:03 CET

GUADALAJARA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido a los dirigentes del Partido Popular de la región a rebatir las palabras enunciadas por el secretario general de su formación a nivel nacional, Teodoro García-Egea, en las que de manera "incomprensible" defendía el trasvase Tajo-Segura.

Durante su intervención en Guadalajara en la presentación del Plan de Infraestructuras que plantea su Gobierno si revalida el mandato, García-Page ha insistido en que le gustaría ver "una contestación, un desmentido y una rectificación" por parte de los 'populares' castellano-manchegos a su 'número dos'.

Según ha dicho, García-Egea "no sólo convalida el memorándum de la vergüenza que sirve como excusa para quitar el agua a Castilla-La Mancha". "Además, ha dicho con descaro que su camino --el del PP-- es llevarse todo el agua que se pueda almacenar".

GARCÍA-EGEA: "EL FUTURO DEL TRASVASE ESTÁ ASEGURADO"

En concreto, García-Page se refería a unas palabras del secretario general del PP en las que defendía que "el futuro del trasvase está asegurado, sobre todo por la demanda hídrica" del Levante.

"Los agricultores necesitan certidumbre y no pensar en si llueve o no. Y el PP reguló la explotación del trasvase por ley para que la decisión de trasvasar no depende ni de Pedro Sánchez, ni del Albert Rivera ni de Pablo Iglesias. Las reglas claras las impuso el PP por ley y otros las quieren derogar", ha insistido.

Para García-Page, "es increíble este descaro", por lo que ha exigido que el PP regional pida explicaciones a su dirigente nacional, tal y como él ha hecho recurriendo sistemáticamente todos los trasvases realizados con Pedro Sánchez en el Gobierno.

"Me parece insultante. Creo que es bastante exigible a cualquier dirigente político que quiera representar esta política que tenga un pronunciamiento rotundo con el tema del agua", ha insistido.

Continuando con su ejemplo, ha asegurado que él mismo ha pedido explicaciones a los ministros socialistas por aprobar trasvases en el Consejo de Gobierno.