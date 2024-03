Page vaticina que Junts y Puigdemont desbancarán a ERC de la Generalitat antes de "abrir una brecha al Estado"

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a considerar que el propósito de Carles Puigdemont "es clarísimo" y en el corto plazo "va a desbancar a Esquerra Republicana" al frente del Gobierno catalán; un primer paso en el que lo que busca es "lógicamente abrir una brecha al Estado".

Igualmente, se ha mostrado confiado en que los "cimientos, valores y creencias" del país "no se mueran", y espera por tanto que el Gobierno "no cambie de opinión" en cuanto a la ley de amnistía.

En declaraciones a los medios desde Toledo, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en este punto que entender que desde el Ejecutivo "se puede cambiar de opinión, pero no se puede hacer que cambie toda España".

"Yo creo que hay que tomarse en serio que Puigdemont busca la independencia. Otra cosa distinta es que somos muchos los que estamos persuadidos de convencer a la sociedad catalana, fundamentalmente, porque lo que se haga tiene que ser de acuerdo con la sociedad catalana", ha señalado.

Ha alertado en este punto de que la "vorágine del día a día" hace que la sociedad no repare en "que las fracturas se están abriendo" con Cataluña, incluso cuando "se quieren cerrar, pero a costa de abrirlas en el resto de España".

Abunda así en que "las fracturas de hoy son fracturas para la próxima generación" y será esa generación quien tenga que abordarlas en relación al independentismo.

"ME PIDEN QUE HAGA EN EL PSOE DE INDEPENDENTISTA"

No obstante, Emiliano García-Page ha considerado "obsceno" que desde la oposición al Gobierno de Sánchez le pidan actuar para que los diputados elegidos por las circunscripciones de la región voten en sentido diferente al que lo hace el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

García-Page ha explicado que esa petición "parte de una premisa que es falsa. "¡Qué van a ser mis diputados! Me piden a mí que yo haga en el PSOE de independentista", ha criticado, abundando que "cuando uno está en política, si quiere ser serio y coherente, tiene que asumir las reglas de funcionamiento de un partido político".

"Claro, ahora casi todo lo decide o todo lo decide Sánchez, pero no deja de ser implícitamente un consenso democrático de quiénes se lo permiten. Así funcionan las cosas en los partidos políticos", ha añadido.

Por ello, ha aseverado que "si un diputado, en un momento determinado, no estuviera de acuerdo con algo o le contraviniera mucho en su conciencia, tiene la opción de irse, de dimitir". "Pero lo que no me parece coherente es que engañemos a la gente", ha insistido.