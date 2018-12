El Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo acoge este sábado un concierto tributo a la banda U2

Publicado 28/11/2018 14:35:35 CET

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio del Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo acoge este sábado, 1 de diciembre, a las 20.00 horas, la puesta en escena del espectáculo tributo al grupo U2 de la mano de la banda italiana Underskin, dentro de la programación de otoño del Teatro de Rojas.

El espectáculo 'U2 Underskin. International U2 Tribute Show' está realizado por esta banda italiana, una las mejores del mundo y que llevan homenajeando a la banda de Bono desde 2008. A los cuatro integrantes, músicos reconocidos en Italia que forman parte de otros proyectos musicales, les une una pasión especial por U2, según ha informado el Teatro de Rojas en nota de prensa.

A principios de 2008 Underskin se reunió con la idea de poner en escena un espectáculo que fuese lo más fiel y leal a los conciertos de U2, cuidando los detalles y componentes para crear un homenaje "acorde y grandioso". Sus conciertos repasan desde los orígenes de U2 con canciones como 'Gloria', 'I will follow', 'Sunday bloody sunday', 'New year's day' hasta los últimos éxitos como 'Ordinary Love', 'Invisible', 'Every breaking wave' o 'The miracle'.

"Es un sorprendente directo que no deja indiferente a nadie, pero sobre todo, a los seguidores de U2", han señalado desde la organización. La estética del grupo, las videoproyecciones y, sobre todo, el sonido directo de los éxitos de la banda de Bono crean un ambiente especial y mágico en cada uno de sus conciertos.