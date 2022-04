Paños (Cs Toledo) vuelve a la política tras un cáncer: "Me pusieron una línea sin saber dónde caería; ahora, a trabajar"

El portavoz naranja se reestrena presentando una moción para solicitar que los vecinos puedan pagar gestiones municipales vía Bizum

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, ha reaparecido en la vida política de la ciudad con una rueda de prensa en la que ha anunciado que ha superado el cáncer de páncreas que le apartó de la primera línea, una intervención donde ha hablado de un "proceso duro y complicado".

Un tiempo que ha dedicado en parte a ser él quien ha dado ánimos a los que le rodeaban. "Cuando lo cuentas a la mujer, familia, entorno, hermanos, muchos se derrumban, y me he pasado tiempo animando a la gente. Pero estamos aquí, vine a la política porque estábamos hartos y cansados de siempre lo mismo. Hay que echar una mano cuando toca, me comprometí con Toledo y con mis vecinos, y por eso vuelvo".

Paños se reincorpora este mismo jueves en el próximo pleno municipal, "un escalón más, duro y difícil" dentro de un año que está por delante para la formación.

Tal y como ha recordado, Cs siempre ha intentado "ayudar a la ciudad" desde una "oposición responsable" con propuestas útiles, como hacer de Toledo Capital Europea de la Cultura, plantar 10.000 árboles más o "que se venda fruta en el mercadillo".

"Seguiremos en la línea de proponer y de mejorar. Toledo tiene potencial, pero el Gobierno de la ciudad tendría que dar mucho más, los toledanos merecen mejores servicios e instalaciones, sobre todo de acuerdo con los impuestos que pagan", ha indicado.

Una vez recuperado, ha avisado de que, toda vez que le va "la marcha", estará de nuevo en la primera línea. "Un día me pusieron una línea y no sabía si iba a caer en la derecha o en la izquierda. Hablo de vida o de muerte. He caído aquí, ahora, a trabajar con ilusión".

APOYO DE PICAZO

La coordinadora regional de Cs, Carmen Picazo, ha querido acompañar a Paños en esta rueda de prensa, asegurando que el portavoz, pese a su proceso, "ha estado al pie del cañón y animando a todas esas personas que le han apoyado".

"Dice mucho de Esteban, de cómo es, es un orgullo y una alegría inmensa ver que está fenomenal. Tiene fuerza, este año va a ser duro pero lo vamos a disfrutar y vamos a explicar lo que es Cs", ha dicho.

Aunque ha tenido "momentos buenos y malos" en los últimos meses, ha reconocido la "fuerza y entereza" de Paños durante todo este tiempo, donde ha tenido tiempo no solo a recuperarse, sino también para trabajar.