El parte policial aclara que el herido por arma blanca en Hellín se autolesionó accidentalmente

ALBACETE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parte policial firmado por operativo de Hellín que atendió en la noche de este jueves a un herido por arma blanca desmiente las primeras informaciones aportadas por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, aclarando que las heridas fueron causadas por la rotura de una puerta de cristal que había sido golpeada previamente por el herido de manera accidental.

Según el parte, recogido por Europa Press, una vez personados los agentes en el lugar de los hechos, atestiguan en el parte que se encontraron "un grupo de personas en la calle muy alteradas, una de ellas con una herida sangrante en el brazo por un corte profundo y con abundante hemorragia".

Tras solicitar la atención de una ambulancia, recabaron de los testigos presenciales testimonios que apuntaban a que el grupo de amigos que le acompañaba estaba "de fiesta y bebiendo" cuando uno de ellos dio un golpe a la puerta del portal "rompiendo el cristal", lo que le causó las heridas.

Según ha podido saber Europa Press, la Policía Nacional puso en conocimiento de los vecinos del portal lo ocurrido para que pudieran proceder a la reclamación.

DESMIENTEN LA HERIDA POR ARMA BLANCA

A primera hora de la mañana, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha apuntaba a que este hombre, de 38 años, había sido hospitalizado tras resultar herido por arma blanca tras una reyerta.

La información apuntaba que el suceso se producía a las 23.11 horas de la noche de este jueves en la calle Pablo VI.