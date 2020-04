Una pediatra explica a los padres que si se cumple el distanciamiento social la mascarilla no es necesaria

TOLEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Son muchas las dudas que se plantean los padres estos días sobre la salida de los niños a partir del domingo, día 26 de abril. Entre ellas está la del uso o no de mascarillas para los más pequeños. Sylvia Belda, vocal de Hospitales de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha y pediatra de la UCI pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha asegurado a Europa Press que "los niños muy pequeños no deben ponerse mascarilla porque no la saben usar" y ha advertido de que "si se cumple el distanciamiento social, la mascarilla no es necesaria".

Según ha explicado Belda, las mascarillas son una forma de barrera y lo que hace es que la mayoría de gotitas que soltamos al hablar, gritar, estornudar o toser "muchas se contengan", pero "si uno cumple los dos metros de distancia --insiste--- la posibilidad de contagio es muy escasa". A su juicio, la mascarilla tiene su utilidad porque "nos recuerda donde estamos", pero "si se cumple el distanciamiento social, la mascarilla no es necesaria".

Tras seis semanas de confinamiento y tras la posibilidad de que los niños hasta 14 años puedan salir a la calle a dar un paseo con un adulto, durante una hora y en el radio de un kilómetro como máximo a partir de este domingo, son muchos los consejos y recomendaciones que se están dando estos días a los padres y madres.

Sylvia Belda asegura que es muy importante que la familia explique a los niños qué significa esta salida. Tiene que ser una explicación adaptada a su entendimiento y a su edad, ha asegurado esta pediatra, quien ha apostado por explicarles "muy claramente" que pueden salir a pasear o a correr, que podrán llevar juguetes como pelota o patinete pero que "no van a poder jugar en grupo, ni ir a las zonas de juegos habituales y hay que explicarles muy bien el por qué", ha dicho.

A día de hoy los niños han sufrido tantos cambios que lo lógico es que muchas de las cosas ya las sepan, ha asegurado Belda, pero sí "que es muy importante prepararles y explicarles cómo se va a hacer esas salidas o qué medidas de higiene van a usar, según la edad del niño".

Afirma que también es importante explicarles las consecuencias de hacer esto mal. "Es muy importante explicarles todo el contexto en el que se produce esta salida para que entiendan la diferencia que va a tener respecto a cuando salían antes", ha insistido Belda.

También considera importante explicar a los niños las medidas de higiene que se van a tomar, es decir, que hay que lavarse las manos antes de salir de casa, y que una vez se regrese al hogar, antes de entrar, habrá que quitarse los zapatos y se dejaran en la entrada, al igual que los juguetes que se hayan llevado a la calle para limpiarlos. A continuación, se volverán a lavar las manos, explica.

MIEDO A TOCAR MOBILIARIO URBANO

Sobre el miedo que tienen algunos padres a que sus hijos puedan tocar alguna superficie, como pueda ser parte del mobiliario urbano, esta doctora de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre manifiesta que "tiene que primar el sentido común". "A lo mejor lo ideal es no tocar nada, pero un niño pequeño es difícil de controlar, hay que intentar evitar que se metan las manos en la boca e intentar lavarles bien las manos cuando lleguemos a casa", ha recalcado.

Belda señala que aunque dentro de las medidas de desconfinamiento "tenemos que estar en un momento prudente" para evitar que haya una segunda ola de contagio, cree que si se cumple la distancia social no hay problema en que salgan los niños.

Dicho esto, ha apelado a la responsabilidad individual, salir con sentido común y evitar que los niños toquen lo menos posible, pero recuerda que el paseo tiene que ser algo beneficioso para los más pequeños. No deben salir con miedo "pensando que lo primero que toquen van a caer rendidos por el virus", ha alertado.

También ha trasladado un consejo a aquellos padres con niños que tienen miedo a salir a la calle, asegurando que en las consecuencias psicológicas del confinamiento influyen muchos factores, porque no es solo estar confinado, sino que los pequeños han rescindido la actividad social porque no van al colegio, algunos han tenido problemas económicos en sus familias porque no pueden trabajar los padres y otros habrán tenido familiares fallecidos.

Belda recuerda que estas salidas a la calle tienen que servir para que el niño esté mejor y no peor, y por ello si al pequeño le causa mucha ansiedad salir, habrá que intentar explicarle que salir a pasear sin tener ningún contacto no pasa nada.

Además, manifiesta que el virus del COVID-19 no es de los virus más contagiosos que se conocen. "El desconfinamiento tiene que ser beneficioso para los niños y si un niño tiene mucha ansiedad o miedo, primero hay que hacer frente a ese miedo y explicarle muy bien las cosas", ha destacado.

Así, ha aconsejado para los niños que tienen miedo a salir hacer salidas muy adaptadas, es decir, bajar solo a su portal en un horario donde no haya gente o dar un pequeño paseo. Hay que adaptar el paseo a las necesidades psicológicas de cada pequeño, ha subrayado.