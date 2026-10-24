La periodista Teresa Aranguren o exposiciones dedicadas a Lorca, entre las actividades del Día de las Bibliotecas

Biblioteca - JCCM

TOLEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas públicas del Estado en Castilla-La Mancha han programado más de una veintena de actividades culturales durante el mes de octubre para conmemorar el Día de las Bibliotecas, que se celebra cada 24 de octubre, entre ellas un encuentro con la periodista y escritora Teresa Aranguren o exposiciones dedicadas a Federico García Lorca .

Esta programación, desarrollada en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, incluye recitales poéticos, exposiciones bibliográficas, presentaciones de libros, encuentros con escritores, conferencias, talleres creativos, espectáculos de títeres y sesiones de narración oral, con el fin de fomentar el hábito lector, acercar la cultura a públicos de todas las edades y poner en valor el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana.

Entre las actividades programadas destacan el homenaje a la Generación del 27 y los talleres infantiles celebrados en Albacete; las exposiciones dedicadas a Federico García Lorca y Gabriel García Maroto, junto a propuestas de narración oral y teatro infantil, en Ciudad Real; y los encuentros literarios, las actividades vinculadas al Día de las Escritoras y los talleres sobre escritoras manchegas desarrollados en Cuenca.

Por su parte, Guadalajara ha organizado encuentros sobre periodismo, talleres para acercar el trabajo bibliotecario a la ciudadanía y un homenaje a la Sierra Norte de la provincia, mientras que la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en Toledo, ha incluido una exposición sobre la evolución del turismo, presentaciones literarias, actividades familiares y un encuentro con la periodista y escritora Teresa Aranguren.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha incidido en que la región cuenta con 463 bibliotecas públicas que prestan servicio al 98 por ciento de la población, con más de 907.423 usuarios y 3,8 millones de visitas en 2025, al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con más bibliotecas por cada 100.000 habitantes, ha informado la Junta en nota de prensa.