Un perito de la acusación dice que aunque Nogueira tuviera daño cerebral no determina un comportamiento asesino

Publicado 29/10/2018 19:35:55 CET

GUADALAJARA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vicente Garrido, el perito propuesto por la acusación particular que representa a la familia de Walfran Campos no discute el informe de la defensa sobre el resultado de PET-TAC en el que se contempla un daño neurológico en el asesino confeso de Pioz, Patrick Nogueira, pero afirma que eso no implica o determina el comportamiento asesino del encausado.

Este psicólogo y criminólogo presentado por la acusación, no discute la existencia de la anomalía que según la defensa indica el TAC pero insiste en que no tiene que implicar que tenga un comportamiento criminal, al tiempo que ha insistido en que estos actos fueron planificados y premeditados cuidadosamente.

"Tenemos aquí un comportamiento medido en todo punto", ha insistido el perito, convencido de que en los hechos cometidos por el autor confeso "se produce el engaño a través un acercamiento social", en referencia específica al hecho de que acudió a la casa de Pioz, donde cometió las asesinatos, con dos pizzas, de tal manera que pudo engañar a la tía en cuanto a sus intenciones.

Para este criminólogo, además, el hecho de que el acusado esperara tres horas hasta que llegara el tío se traduce, a su juicio, en que estaba desarrollando "claramente una estrategia muy definida y de ninguna manera un comportamiento impulsivo".

Por último, el perito ha dicho que no hay investigaciones concluyentes que vinculen psicopatías con anomalías neuronales y alude para ello a algunas investigaciones realizadas