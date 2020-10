Peritos difieren sobre si la causa de la hemorragia que mató Gonzalo Buján fue por un golpe o una aneurisma

CIUDAD REAL, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última sesión del juicio por la muerte de Gonzalo Buján en los Carnavales de Herencia en 2018 ha estado protagonizada por las diferencias en las conclusiones entre los forenses que realizaron la autopsia del cuerpo de Gonzalo Buján y los propuestos por las defensas de los acusados. Ambos coinciden en la causa de la muerte, una "hemorragia masiva" en el cerebro, pero difieren en la causa de esta hemorragia.

Así, los primeros han concluido que la hemorragia fue causada por un golpe muy importante, violento y seco y realizado desde arriba con un objeto contundente metálico que coincide "sin duda" por la forma de la marca que presentaba en la sien el cuerpo de Gonzalo. A lo que han añadido que según lo observado que estaba sentado y que tenía la cabeza girada.

Descartan que hubiera una causa ajena al golpe ya que no encontraron ningún indicio de ello en el cuerpo del fallecido y además en la historia clínica del joven no indicaba que tuviera ninguna patología previa. "No encontramos ninguna aneurisma. Alguna malformación, algo que tuviera que hubiera influido", han afirmado.