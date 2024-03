Las personas con síndrome de Down de Toledo reivindican empleo y piden a los empresarios "no tener miedo"

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reivindicar más oportunidades de inclusión laboral para las personas con síndrome de Down ha sido el mensaje central de todas y cada una de las personas que han participado en el pleno inclusivo celebrado en el Ayuntamiento de Toledo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este jueves 21 de marzo.

Subrayar que las personas con síndrome de Down están "extracapacitadas" para aprovechar las oportunidades laborales, es el lema de la campaña de Down España para esta fecha tan señalada.

Los verdaderos protagonistas de este pleno han sido las personas con síndrome de Down, que hoy han ocupado los escaños del salón de plenos junto a los políticos. Presidiendo el acto han estado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano y la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar.

Desde la tribuna de oradores, Daniel Fernández ha puesto voz a todos ellos asegurando que se sienten felices de estar hoy todos reunidos en el Ayuntamiento de Toledo celebrando su día, una fecha importante --ha dicho-- para concienciar a la sociedad sobre la diversidad y la inclusión.

Ha destacado lo importante que es aceptar a la persona tal y como es, "sin prejuicios", y ha querido subrayar que "todos somos diferentes y únicos", una diversidad que "enriquece nuestro mundo".

Daniel también ha afirmado que las personas con síndrome de Down están extracapacitadas, es decir, tienen capacidades y formación muchas veces "más que cualquier" otra persona.

Ha puesto de relieve el hecho de que muchos "compañeros" tengan a día de hoy un trabajo fijo, algo que no es lo habitual, ya que el 95 por ciento de las personas con síndrome de Down en edad de trabajar no tiene un empleo.

"Lo tienen porque lo valen, a ver si llega más", ha confiado.

"EL TENER UN CROMOSOMA MÁS, UNE"

Le ha seguido en el uso de la palabra Trinidad Escobar, presidenta de Down Toledo, quien ha agradecido al alcalde que haya abierto las puertas del Consistorio toledano, para que hoy los "chicos" puedan estar aquí sentados con políticos de todos los colores. "Al final el tener un cromosoma más, une", ha manifestado Escobar.

Ha aprovechado su discurso para pedir que se pague más a los profesionales que trabajan con las personas con síndrome de Down, una petición que ha provocado un intenso aplauso entre las personas que han acudido al pleno.

Ha defendido que las personas con síndrome de Down están extracapacitadas para hacer lo que se propongan, por lo que ha reivindicado más oportunidades de acceso al empleo para todos ellos. Además se ha dirigido a los empresarios para decirles que no tengan miedo a nada.

También ha lamentado las frases "duras" que muchas veces tienen que escuchar las personas con síndrome de Down. Sin embargo, todas ellas encajan "las malas noticias" con una sonrisa, esa sonrisa que "no se les quita de la cara nunca".

Tras poner enfásis en que el 95 por ciento de las personas con síndrome de Down no tienen trabajo, ha advertido de lo duro que es que tantas veces te digan 'no' en tu vida. "Ellos han interiorizado el 'no', que la gente te diga que no puedes hacerlo, y no debería de ser así".

"HAY QUE SEGUIR MOVIENDO LA MAQUINARIA"

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asegurado que hoy es un día de celebración, pero también de reivindicar "los retos que tenemos por delante". Según ha enfatizado, hay que seguir trabajando y moviendo la maquinaria para seguir consiguiendo objetivos".

Al igual que la presidenta de Down Toledo, ha remarcado que la palabra 'no' debería de estar prohibida puesto que "nos pone barreras y nos limita a hacer cosas en nuestra vida". También ha señalado que "no podemos seguir permitiendo que el 95 por ciento de las personas con síndrome de Down no tengan trabajo" y a las empresas les ha dicho que "no queremos colaboración, sino implicación".

Asimismo, ha apostillado que seguir trabajando por la igualdad de oportunidades es un reto del Gobierno de Emiliano García-Page y ha celebrado que en materia de discapacidad, gracias a los profesionales y entidades, Castilla-La Mancha va un paso por delante.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha sido el encargado de clausurar este pleno especial, donde se ha podido ver más gente, más cámaras y más periodistas que en un pleno ordinario. "Mucha más alegría y mucho mejor ambiente", se encargaba de recordar el regidor toledano.

El toque de humor lo ha puesto también el alcalde, quien ha invitado a subir a la tribuna de oradores a Lucía, compañera suya de colegio. Llevaban 30 años sin verse y hace pocos días se reencontraron en la sede de Down Toledo.

Velázquez ha rememorado cómo Lucía y él coincidían en el comedor por aquellos años y cómo jugaban el fútbol y corrían por las escaleras, hasta incluso --decía el alcalde-- "hemos discutido".

Anécdotas aparte, el regidor se ha comprometido a trabajar para que el 95 por ciento de desempleados de personas con síndrome de Down, se convierte en el 95 por ciento de ocupados.

También ha aprovechado su intervención para anunciar que el convenio con Plena Inclusión que permite realizar prácticas a personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Toledo se va a ampliar a seis personas. "Será mejor para todos, pero sobre todo para el Ayuntamiento, que es el que más se beneficia de vuestra prácticas".

Por último, ha recalcado que los políticos tienen la obligación de dejar "huella positiva" en la ciudad, al tiempo que ha recordado que las políticas de discapacidad y en materia de inclusión son transversales en el Consistorio capitalino.

Durante el acto, todas las personas que han ocupado los escaños del salón de plenos han leído un manifiesto en el que han destacado que están capacitadas para tener sueños, para tomar sus propias decisiones, para formarse en lo que quieran, para disfrutar con sus amigos, para tener un ocio de calidad, para que les traten como adultos, para ligar y tener pareja o para llevar una vida independiente.