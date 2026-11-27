Audiencia Provincial de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, 1 de diciembre, a un varón, identificado como V.V.N., que se enfrenta a 18 años de prisión por amenazar, lesionar, maltratar y agredir sexualmente a su pareja.

Según el escrito de acusación, que recoge Europa Press, entre 2013 y octubre del año 2022 el procesado mantuvo una relación sentimental similar a la matrimonial con A., con convivencia mutua en la localidad de Orgaz y de la cual nacieron dos hijos en el año 2016 y 2018.

Relata el representante del Ministerio Fiscal que desde el inicio de la relación sentimental, V.V.N. "sometió a su pareja a un clima de autoritarismo y terror, golpeándola continuamente cada vez que existía una discusión".

Así, durante los nueve años de noviazgo y al menos cada dos semanas, el procesado propinaba golpes a la víctima en cualquier parte del cuerpo haciéndolo siempre en el domicilio familiar y, desde el año 2016, normalmente en presencia de los dos hijos comunes.

Durante este tiempo, la víctima sufrió puñetazos y cabezazos en la cara, aunque se desconoce el concreto menoscabo físico que sufrió al no haber acudido a centro médico alguno, y amenazas de que iba a llevarse a sus hijos a Rumanía y que iba a quedarse sin ellos.

Además, en fecha indeterminada del año 2016, estando A. embarazada de su primero hijo, V.V.N. cogió un cuchillo y se lo aproximó al abdomen.

En momento indeterminado del verano del año 2022, el encausado persiguió a A. con una piedra de grandes dimensiones con la intención de agredirla, teniendo que huir tanto la víctima como sus hijos que se encontraban con ella.

Tras la ruptura de la relación y siendo octubre o noviembre del año 2022, el acusado llamó a la víctima y le manifestó que si no le dejaba ver a sus hijos iba a "rajarla", motivo por el cual A. interpuso finalmente denuncia.

Añade la Fiscalía que durante toda la relación sentimental, el procesado manifestaba a su novia que era una "puta", haciéndolo casi a diario, y que al menos una vez cada quincena la obligaba a tener relaciones sexuales con penetración cuando A. se negaba a tener tales encuentros íntimos.

Para ello, V.V.N. cogía a su pareja del cuello o de las manos y le propinaba golpes y puñetazos, consiguiendo así penetrar vaginalmente a A. o bien que ésta le practicase una felación.

Todos los hechos narrados fueron denunciados por la víctima el 23 de noviembre de 2022. Al día siguiente, el Juzgado mixto Número 1 de Orgaz auto dictó un autor mediante el que imponía al procesado la prohibición de comunicación directa o indirecta con la víctima y de aproximación a menos de 500 metros de su persona, domicilio o cualquier otro frecuentado por ella así como prohibición de entrar y residir en la localidad de Orgaz.

Posteriormente dicho auto fue ratificado por otro de 28 de noviembre, en el que además se ordenaba controlar tales medidas a través de un dispositivo electrónico.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de maltrato habitual, de dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, de un delito continuado de amenazas, de un delito leve de injurias y de otro delito continuado de agresión sexual, en el que opera la circunstancia agravante de parentesco.

Por este último, considera que procede imponer una pena de 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; así como la prohibición de comunicación directa o indirecta con A. y de aproximación a menos de 500 metros de su persona, domicilio o cualquier otro frecuentado por ella durante 13 años.

Así, por el delito de maltrato habitual, pide imponer una pena de tres años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; así como la prohibición de comunicación directa o indirecta con la víctima y de aproximación a menos de 500 metros de su persona, domicilio o cualquier otro frecuentado por ella durante cuatro años.

Mientras, por cada uno de los delitos de lesiones reclama la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. También la prohibición de comunicación directa o indirecta con A. y de aproximación a menos de 500 metros de su persona, domicilio o cualquier otro frecuentado por ella durante dos años.

En el caso del delito de amenazas reclama la pena de un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años. También sugiere la prohibición de comunicación directa o indirecta con A. y de aproximación a menos de 500 metros de su persona, domicilio o cualquier otro frecuentado por ella durante dos años.

La Fiscalía también reclama la prohibición de que el encartado entre o resida en la localidad de Orgaz durante 23 años y que todas las medidas sean controladas con el correspondiente dispositivo electrónico.

Igualmente, considera preciso imponer la medida de libertad vigilada durante 10 años así como la obligación de someterse a un curso de reeducación sexual. El acusado también deberá indemnizar a la víctima en 20.000 euros por daños morales.

Está previsto que la sesión, que se desarrollará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo a partir de las 10.00 horas, se celebre a puerta cerrada y que en su desarrollo se adopten los medios oportunos para proteger a la víctima.

En caso de dictarse sentencia condenatoria, la Fiscalía solicita a la Audiencia que acuerde en la misma el mantenimiento de las medidas cautelares hasta la firmeza de la resolución.