Piden 8 años de cárcel para un acusado de intentar matar a su pareja en Horcajo de Santiago

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TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 28 de octubre, al acusado V.M.L.B., para el que la Fiscalía solicita ocho años de cárcel por intentar matar a su pareja en la localidad de Horcajo de Santiago.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 17 de septiembre de 2024, cuando en el acusado cogió por el cuello fuertemente a su pareja T.C.R. con la finalidad de asfixiarla para después propinarle patadas en la cabeza, el tórax y las piernas y arrastrarla.

A continuación procedió a propinarle cortes en el brazo y en el cuello con una botella de cristal rota, según el relato de la Fiscalía.

Como consecuencia de estos hechos, T.R.C. sufrió una herida de 7 centímetros abierta, superficial y no sangrante en antebrazo izquierdo; una herida de 5 centímetros, abierta y superficial, en el lateral derecho del cuello; y múltiples moratones en el brazo izquierdo.

También laceraciones superficiales en brazo en el antebrazo derecho, múltiples equimosis en el brazo derecho, un moratón de 6 centímetros en el glúteo izquierdo, un hematoma de 6 centímetros en el muslo derecho y una equimosis de 3 centímetros en la pierna izquierda.

Para sanar sus heridas, la víctima precisó una primera asistencia facultativa consistente en curas, de modo que la lesión en el antebrazo izquierdo podría haber requerido de puntos de sutura pero, dado el tiempo de evolución de la lesión, no se ha consideró este tratamiento. Además de la asistencia, necesitó para su curación 15 días con perjuicio básico.

A causa de estos hechos le quedaron a T.C.R. secuelas consistente en cicatriz de 4 por 0,5 centímetros en el lateral derecho del cuello y una cicatriz de 7 centímetros de longitud en el antebrazo izquierdo hipertrófica, valorada en 3 puntos.

El 19 de septiembre de 2024 se dictó auto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarancón auto con la prohibición de que el acusado V.M.L.B. se aproximara a T.C.R. a una distancia inferior a 500 metros de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que la misma frecuente, aunque no esté en ellos, así como prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, incluidos los telemáticos o redes sociales durante la tramitación de la causa.

Para la Fiscalía, para la que concurre la agravante mixta de parentesco, los hechos son constitutivos un delito de homicidio, por lo que pide para el acusado la pena de 8 años de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de T.C.R., de su domicilio, lugar de trabajo o lugares que este frecuente.

También solicita para el acusado que indemnice a T.C.R. en la cantidad de 750 euros por las lesiones, 3.000 euros por perjuicios morales y 3.113,04 euros por los perjuicios estéticos.