El Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas de Talavera contará con 51 candidatos y más de 300.000 euros

TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Empleo en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Javier Muñoz-Gallego, ha avanzado que el próximo 1 de octubre comenzará el Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas correspondiente a la convocatoria de 2026, que se desarrollará durante tres meses, hasta el 31 de diciembre.

Muñoz-Gallego ha explicado que el programa contará con un total de 51 candidatos y una inversión de 308.721,72 euros, destinada a ejecutar trabajos de mejora, mantenimiento y conservación en distintos espacios de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las actuaciones previstas se llevarán a cabo en zonas como el Camino de los Caños, la Isla de los Molinos y su entorno fluvial, el Cordel de las Merinas y el Parque de la Alameda, además de otros puntos del término municipal.

El concejal ha subrayado la importancia de este programa, que permite combinar la generación de oportunidades de empleo con la mejora y conservación de espacios urbanos, periurbanos y naturales de Talavera.

De este modo, el Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas permitirá continuar desarrollando trabajos de acondicionamiento y mantenimiento en distintos enclaves de la ciudad durante los últimos meses del año, contribuyendo a preservar estos espacios y a mejorar su calidad para el disfrute del conjunto de la ciudadanía.