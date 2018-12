Plataforma reprende a Núñez por oponerse a que los residuos pasaran por Almansa y apoyar ahora el ATC

Actualizado 30/12/2018 17:25:12 CET

La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca 'No al cementerio nuclear en Cuenca' ha reprendido al actual presidente del PP de Castiñlla-La Mancha, Paco Núñez, por oponerse al paso de residuos nucleares hacia el Almacén Temporal Centralizado por Almansa, cuando era alcalde de esta localidad, y "empecinarse ahora, como líder del PP regional, en construir un almacén nuclear inútil y en unos terrenos inadecuados".

En un comunicado, dicha plataforma ha criticado que siete años después de que el Gobierno de Mariano Rajoy eligiera Villar de Cañas para albergar el ATC, Núñez siga las directrices de su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, en cuanto al cementerio nuclear.

"La gran valedora del proyecto del cementerio nuclear en Villar de Cañas, ha sido María Dolores Cospedal, que junto a su marido, controlaron el proyecto desde el principio. Así, la empresa del López del Hierro recibe 37 millones de euros en contratos del proyecto del ATC, antes incluso de ponerse una sola piedra del almacén", han denunciado desde esta plataforma.

"La historia política de Cospedal ha terminado rodeada de escándalos en los que López del Hierro ha sido un actor destacado. Sin embargo su herencia envenenada, sigue más allá. Es el caso del ATC de Villar de Cañas. Parece que los compromisos empresariales y políticos de Cospedal, los ha tenido que asumir Francisco Núñez, a pesar del clamor social, político y, sobre todo, técnico que descartan este proyecto", han condenado.

Dicho esto, han criticado la visita que el pasado 17 de diciembre Núñez realizó a Villar de Cañas, donde defendió que "de Villar de Cañas situaría a la provincia de Cuenca a la vanguardia del país en modernidad, investigación e innovación".

"Esta afirmación la realiza sin ningún dato que la avale, ocultando que la tecnología de la fisión nuclear está en retroceso y que las centrales nucleares serán en pocos años historia en España, como en numeroso países de nuestro entorno", han defendido.

Para la Plataforma, los argumentos de Núñez "son una mera pantalla vacía de contenido". "El líder del PP regional, que se manifestó en contra del paso de residuos radiactivos por Almansa, cuando era alcalde de esta localidad manchega, ve obligado a devolver los favores y mantener los compromisos de Cospedal, por lo que apoya a la desesperada un proyecto a sabiendas de que es inútil, que los terrenos no valen y que ya no interesa a nadie que no sean las empresas del sector nuclear y la gran obra pública", le han reprochado.

Y es que desde la plataforma han asegurado que el PP de Núñez "se ha quedado solo en defensa del ATC en Villar de Cañas, puesto que ningún otro partido político u organización social relevante de la región defiende a estas alturas esta infraestructura, después de que se dieran a conocer los informes oficiales del CSN que desaconsejaban construir en unos terrenos con problemas geológicos insalvables".

Por último, han adelantado que exigirán que el VII Plan General de Residuos radiactivos que elabora el Gobierno central se pueda discutir ampliamente por la ciudadanía, de manera que primen las directrices técnicas y los intereses sociales, "en vez de los intereses de los lobbys del sector nuclear, como ha pasado hasta ahora".