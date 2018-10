La Plataforma del Tajo y el Alberche alerta de que ambos ríos están "casi desaparecidos" por una "mala gestión"

Actualizado 31/03/2008 15:10:08 CET

TALAVERA (TOLEDO), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tajo y Alberche alertó hoy de la grave situación en la que se encuentran ambos ríos, que se encuentran "casi desaparecidos" por una "mala gestión", según afirmó a Europa Press uno de sus portavoces, Miguel Ángel Sánchez.

Aseguró Sánchez que al no haber una adecuada gestión desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, los dos ríos presentan una situación muy mala, al margen de la sequía.

"No se trata de ser agoreros, pero es necesario hacer ver lo que va a venir, porque no se trata de exagerar, si tenemos en cuenta que se está diseñando el nuevo Plan de la cuenca del Tajo, para gestionar el río en los próximos años y esta es la única cuenca que no ofrece información, ni deja participar para ello, a lo que hay que unir la muerte del río debido a que se están apurando los trasvases", argumentó.

En su opinión, el panorama es "desolador si vemos que el Alberche fue regalado por parte del Ministerio de Medio Ambiente a la Comunidad de Madrid, lo que ha derivado que los talaveranos nos tengamos que olvidar de volver a ver un Alberche desembocar en el Tajo, situación que también afectará al canal bajo".

A juicio de Miguel Angel Sánchez, esta situación "se veía venir", pero la "foto fija es esta: nos estamos quedando sin agua y lo poco que llega es la parte residual, lo que sobra de las urbanizaciones y del embalse de Picadas hacia abajo".

"Esto es muy triste, ya que las administraciones encargadas de la gestión del río Tajo, no hacen nada para evitar esto que está pasando y lo que va a venir", apostilló, al tiempo que precisó que "lo primero que hay que hacer es moverse para garantizar agua en cantidad y calidad, por el bien de los ríos y del crecimiento de la zona".