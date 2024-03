El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara decide por mayoría que la 'Ciudad del Cine' no esté en Fuerte de San Francisco

GUADALAJARA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado, con los 14 votos a favor, 13 del equipo (PP y Vox) y 1 de la formación Aike y la oposición de los 11 concejales del Grupo Municipal del PSOE, desestimar la propuesta de convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consistorio para la puesta en marcha de la 'Ciudad del Cine' en el Fuerte de San Francisco por no ajustarse a derecho de acuerdo a un informe emitido al respecto.

Una sesión extraordinaria y urgente en la que no se ha admitido la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para posponer dicho pleno en aras de la reunión de servicios técnicos prevista para la próxima semana, pero en la que si se ha dado luz verde también a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que ejecute de forma "inmediata" las obras de la biblioteca y de las escuelas municipales en el Fuerte.

Al igual, el acuerdo contempla instar al Gobierno regional a la rehabilitación de todos los edificios del Fuerte de San Francisco y a trabajar con el Ayuntamiento en nuevas alternativas con objeto de que la 'Ciudad del Cine' permanezca en la ciudad, pero "sin exclusividades ni renuncias", y proponer el Poblado de Villaflores como alternativa para este proyecto.

En su turno de intervención, la alcaldesa, Ana Guarinos, ha pedido al concejal y ex alcalde de la ciudad, el socialista Alberto Rojo, relajarse, insistiendo en que si este pleno se ha celebrado hoy viernes ha sido porque desde el Gobierno regional les dieron un plazo de quince días para tener un pronunciamiento respecto a la propuesta de convenio presentada.

"No es legal ni se ajusta a derecho y si lo firmamos estaríamos incluso cometiendo un delito.

No lo vamos a hacer", ha abundado la regidora.

Guarinos ha insistido en que lo que quieren desde la Junta de Castilla-La Mancha es una 'Ciudad del Cine' "exclusiva y excluyente" que supondría la privatización del Fuerte y que los vecinos no tuvieran acceso a este espacio, además de pretender no saldar la "deuda histórica" que tiene que pagar.

"Lo que han presentado no es un proyecto sino un plan director, y nos piden que renunciemos con los ojos cerrados y sin ningún tipo de garantias a 22 millones de euros.

No lo vamos a hacer, no vamos a renunciar", ha señalado.

Y es que, la inversión que hay para la 'Ciudad del Cine' de fondos europeos sería de 7,7 millones de euros frente a los 30 millones que recoge que costaría la rehabilitación de este espacio un informe.

En todo caso, la alcaldesa se ha mostrado dispuesta a dialogar, "pero no ha renunciar", entendiendo que su predecesor, Alberto Rojo, no ha actuado en este asunto como lo hace un alcalde sino como "un muñeco".

"Les van a dar los Goya", ha subrayado en referencia a los concejales del Grupo Municipal Socialista.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Municipal del PP y segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, se ha referido al convenio presentado por la Junta como "una tomadura de pelo, un despropósito y un engaño", entendiendo que el Gobierno regional quiere saldar su deuda con 7,7 millones procedentes de fondos europeos en vez de los 30 que costaría la rehabilitación del Fuerte, "borrando de un plumazo sus obligaciones económicas".

"No vamos a consentir ni perder los 7 ni los 22 millones y vamos a exigirle que se siente sin imposiciones con el Ayuntamiento", ha declarado, tendiendo la mano para un acuerdo legal que cumpla con la sentencia a la que se condenó en su día a la Junta de Castilla-La Mancha y a buscar alternativas para la 'Ciudad del Cine'.

"Intentan imponernos su pensamiento único, pero aquí han mordido en hueso", ha incidido tras reiterar su apoyo a que el Fuerte de San Francisco albergue la biblioteca y las escuelas municipales y sea un espacio de uso público.

Desde las filas socialista ha tomado la palabra en esta ocasión el ex alcalde y concejal Alberto Rojo, quien, sin éxito en su petición para que se retrasara el pleno a después de la reunión que hay a nivel de técnicos para la próxima semana, ha insistido en la defensa del proyecto en el Fuerte y en el beneficio que reportaría a nivel económico y de empleo.

"La 'Ciudad del Cine' solo es posible en el Fuerte, porque es el sector por el que se despierta interés", ha remarcado, insistiendo en que su cambio de posición con respecto a meses atrás, en que dijo que el proyecto incluiría la biblioteca y las escuelas municipales se debe a que todavía no se conocía el desarrollo del mismo.

"Espero que no tengamos que lamentar el haber perdido esta oportunidad", ha indicado.

Desde Aike, su portavoz y única concejal, Susana Martínez, ha calificado de "estafa" para la ciudad la propuesta de convenio planteada por la Administración regional, un proyecto "con muchas lagunas, en el que se deja atrás la biblioteca y las escuelas municipales porque, según el borrador, este espacio tiene que ser solo para la 'Ciudad del Cine, en exclusividad".

También ha insistido en que lo plantea la Junta habla de 7,7 millones de euros, no menciona cómo sería la gestión y no dice tampoco nada de condiciones ni costes, y tampoco es realista, ya que no tiene en cuenta la realidad del Fuerte, considerando como una buena posibilidad que este proyecto se ejecute en el poblado de Villaflores para que se quede en la capital.

"Recuerden que son concejales, no peones de Page, y no están aquí al servicio del partido sino de la ciudad", ha abundado.

Desde Vox, su portavoz, Víctor Morejón, ha declarado que apoyar este convenio sería estar cometiendo "fraude" en base al informe jurídico que se ha emitido en el que se recoge que no se ajusta a derecho; una propuesta que considera que, además, "contradice el contenido del plan del Fuerte", al pretenderse colocar en él una actividad con aprovechamiento lucrativo siendo un espacio público.

"El cine podría venir bien a la ciudad, pero primero las luces y después la acción", ha remarcado, acusando a Rojo de no cumplir con sus compromisos.