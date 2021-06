El pleno de la Diputación de Albacete aprueba las nuevas ayudas a la investigación científica 'Carlos Izpisúa'

ALBACETE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha aprobado por unanimidad la nueva ordenanza reguladora de subvenciones para ayudas y premios a la investigación científica en el ámbito de los servicios sanitarios, que saldrá bajo el nombre del científico hellinero Carlos Izpisúa. Ha sido durante el pleno que ha tenido lugar este jueves, 10 de junio.

"Se trata de una convocatoria inmediata que va a pretender alcanzar los objetivos de aumentar la formación y la cultura en investigación de los profesionales sanitarios de la provincia, facilitar el acceso a proyectos de investigación de otras entidades y fomentar la investigación de calidad", ha explicado el diputado de Sanidad, Francisco García.

El presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, ha aprovechado para destacar la importancia y el orgullo para Albacete de paisanos como Izpisúa. "Más pronto que tarde esta provincia tendrá un noble de la mano de este paisano".

Ha sido durante un pleno marcado por la unanimidad, en el que han salido adelante la práctica totalidad de los puntos del orden del día con el voto favorable de casi todos los partidos.

DEPORTES, ASFALTADO E INVESTIGACIÓN

La institución provincial ha dado el visto bueno a un total de 15 convenios de colaboración con diferentes asociaciones, como Amiab, Afanion, Cáritas, Cruz Roja, AMAC o la AECC.

Del mismo modo, la corporación ha aprobado el reasfaltado de calles en Villarrobledo y la construcción de un edificio municipal en Vianos, así como la colaboración con el Club de Baloncesto Almansa para cubrir los gastos del play off de ascenso a la Liga ACB o el convenio con el Ayuntamiento de Hellín para nuevas inversiones en el museo de Semana Santa.

En cuanto a las mociones, se han rechazado las dos presentadas por Ciudadanos y el Partido Popular para instar al Gobierno nacional a paralizar los indultos de los presos del 'procés'.

"Presentamos esta moción para expresar el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución como garante de la libertad, de la unidad de la nación, el derecho y la democracia. Queremos manifestar nuestro apoyo sin fisuras a todos los tribunales de justicia e instar al Gobierno de España a respetar la independencia de todos los poderes y no conceder los indultos a aquellos que han vulnerado las leyes", ha explicado el diputado 'popular' Antonio Martínez.

"Se va a indultar a unos catalanes que se están riendo de ti y que te dicen que en cuanto puedan volverán a separarse unilateralmente, lo mínimo es que se les pida arrepentimiento, aunque sea de cara a la audiencia", ha señalado el diputado de la formación naranja, Arturo Gotor, que ha criticado el "favoritismo" de Sánchez hacia otras comunidades, "el Ayuntamiento de Albacete ha comprado el Banco de España por 3.300.000 euros, 600.000 euros por encima de la tasación del precio, al mismo tiempo, al Ayuntamiento de San Sebastián le han regalado los terrenos del cuartel de Loyola, ¿somos iguales todos los españoles ante el gobierno socialista?".

Moción a la que Unidas Podemos y PSOE han mostrad su voto en contra al considerar que se deben buscar soluciones a través de la vía política. "No apoyamos esos discursos independentistas, tenemos los mismos derechos hayamos nacido en Albacete, en Chinchilla, en el Barrio de Cañicas que quien ha nacido en Manresa, el barrio de Gracia o el norte de Cataluña, no defendemos esos referéndums de manera ilegal, pero tenemos claro que el arrojarnos los símbolos no es más que un motivo de crispación, si realmente somos patriotas deberemos pensar más en qué podemos y debemos hacer desde la política", ha explicado el vicepresidente Fran Valera, que ha lamentado que se haya dado prioridad a este tema en lugar de las medidas en favor de la provincia.

Aprobada también por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para instar a la consejería de Educación a mantener el ciclo formativo del grado superior de guía, información y asistencia turística del IES Bonifacio Sotos de Casas Ibáñez.

"Se suprime este curso sin que el centro hubiera recibido información previa. El centro ha solicitado que se mantenga el ciclo para el próximo curso o buscar alternativas como el formato e-learning", ha señalado la diputada de Ciudadanos, Agapita García, que ha agradecido el apoyo del resto de formaciones.

"La Diputación es el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, este ciclo es esencial para la Manchuela y el resto de comarcas, esto es sumar para Albacete y toda la región", ha indicado.

"Vamos a apoyar la propuesta esperando que este ciclo formativo se consolide, aumente la matriculación y explore cualquier posibilidad para que tenga viabilidad, porque este tipo de profesiones en el mundo rural son muy importantes para el desarrollo futuro y económico de la provincia y la región", ha concluido el diputado de Unidas Podemos, José Ignacio Díaz.