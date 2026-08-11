El pliego de condiciones de DOP 'Azafrán de la Mancha' se modifica para incluir los términos de Valdegrudas y Marchamalo

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GUADALAJARA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este martes una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 'Azafrán de La Mancha' y se publican el documento único y pliego de condiciones consolidados.

Según el texto, recogido por Europa Press, con fecha 19 de junio de 2026 el Patronato de la Fundación Consejo Regulador de la DOP 'Azafrán de La Mancha', presentó una solicitud de modificación del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen, que incluiría la ampliación de la zona geográfica, con la inclusión de los términos municipales de Valdegrudas y Marchamalo, ambos pertenecientes a la provincia de Guadalajara.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el plazo de un mes.