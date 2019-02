Podemos confia en aprobar por unanimidad su Proposición de Ley en defensa del colectivo LGTBi

Actualizado 20/02/2019 12:46:38 CET

Incluye en el texto una disposición para sortear su bloqueo por incremento presupuestario aplazado su dotación al próximo año

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, María Díaz, acompañada por la secretaria de Igualdad de la formación, Ana Navarrete, y varios miembros del tejido asociativo del colectivo LGTBi, ha registrado en sede parlamentaria la Proposición de Ley de Igualdad Social, de Trato y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, un texto que confía en ver aprobado antes de que acabe la legislatura y en el que espera recabar la unanimidad de todos los grupos en la Cámara.

En declaraciones a los medios tras presentar esta Proposición de Ley, Díaz ha querido poner de manifiesto la "alegría y felicidad patente" en todo el colectivo, que lleva "meses trabajando" junto a Podemos para poder materializar esta propuesta.

Aunque ha reparado en que Castilla-La Mancha es de las pocas regiones que todavía no ha regulado por ley la defensa particular de este colectivo, ha enfatizado que "nunca es tarde" para "anclar derechos y libertados" en la sociedad de la región. Es una ley, ha dicho, "que tiene el color de la sociedad civil", por lo que espera que no haya rechazo a su tramitación.

Tal y como ha detallado, se incluye una disposición en este texto para aplazar su dotación presupuestaria un año con el objetivo de que el aumento de dinero sea una excusa para bloquear el inicio de su trámite.

"UNA LEY INTEGRAL"

De su lado, la secretaria de Igualdad de Podemos Castilla-La Mancha ha apuntado que la ley "es integral, lo abarca todo y toca desde el ámbito del empleo hasta las familias".

Regula una nueva punición en delitos de odio, establece la creación de un Observatorio para su correcto cumplimiento e incide en el ámbito educativo.

En cuanto a la categorización de delitos, ha precisado que presta especial atención a los de transfobia y homofobia, algo que no abarca la categoría de delitos de odio del Código Penal.

"UN HITO PARA CASTILLA-LA MANCHA"

De otro lado, María Seller, de la Asociación Plural y en representación del colectivo, ha celebrado el registro de esta propuesta como "un hito" por los derechos LGTBi.

"En nuestro día a día nos discriminan por no entrar en la heteronormatividad. Esta ley nos puede ayudar, y no sólo a los jóvenes, sino también a niños y mayores", ha manifestado.

En su testimonio, ha lamentado que día a día el colectivo "se la juega" por el simple hecho de amar. "Nos la jugamos cuando salimos a la calle. Hay compañeros que pierden su trabajo, y con la ley sólo pretendemos lograr una sociedad inclusiva", ha enfatizado.