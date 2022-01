Podemos se ve "una fuerza útil" en C-LM y descarta "una guerra interna" en la elección de candidatos

GUADALAJARA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas de Igualdad y Mundo Rural de Podemos en Castilla-La Mancha, Asunción Mateos Gámez, cree que, hoy, su formación es "una fuerza útil" que ha conseguido "cristalizar" las demandas de los movimientos sociales en la región y ese --ha apuntado-- va a seguir siendo su objetivo de cara a las elecciones autonómicas de 2023, por lo tanto, ha descartado que la formación morada vaya a generar "una guerra interna" en cuanto a la elección de candidatos sino que es algo que elegirán las bases, ha dicho.

En una entrevista a Europa Press, ha asegurado que la renuncia de Pablo Iglesias a liderar la formación a nivel nacional no les ha restado ilusión sino que el liderazgo de Ione Belarra y de otras mujeres dentro del partido ha puesto de relieve que las mujeres "tienen una manera de gobernar y de liderar diferente, más amigable y cercana", algo que está convencida de que se ha trasladado también en Podemos Castilla-La Mancha.

Sobre los candidatos de cara a los próximos comicios, se ha limitado a indicar que es algo que tendrán que decidir los inscritos e inscritas de la formación, momento que aún no ha llegado pero que, en todo caso, en Podemos no se plantea como en los partidos tradicionales. "No vamos a generar una guerra interna en cuanto a nombramientos ni candidatos, es algo que eligen nuestras bases".

Por ello, según esta guadalajareña, el propósito de Podemos es llegar al 2023 con un programa electoral "serio" que llegue a las personas progresistas de la región porque "lo que se hace a nivel nacional no es una utopía o panacea, sino que puede trasladarse perfectamente a Castilla-La Mancha", ha dicho tras incidir en que se sienten "muy arropadas" por la dirección nacional del partido.

"Nuestro objetivo es crear un espacio progresista en una región que ya lo era porque Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma que echó al Gobierno del PP y que consolidó el primer gobierno de coalición en el país", ha subrayado.

Para la secretaria de Políticas de Igualdad ya es evidente que gracias a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno central "el cambio está". "Somos diferentes y seguiremos impulsando a todas las fuerzas progresistas hacia ese cambio", ha precisado.

Tiene claro que todas las plataformas y movimientos sociales que pretendan mejorar la situación en la región e impulsar que haya mejores servicios públicos y ser una comunidad a la vanguardia merecen ser escuchadas, así como que deben formar parte de este espacio de debate, y no entiende declaraciones como las del consejero de Fomento, Nacho Hernando, sobre el mantenimiento del tren regional en Cuenca porque "no se gobierna en base a la eficacia económica".

Para la integrante de la formación morada, el hecho de que Unidas Podemos gobierno en coalición con el PSOE les ha devuelto "a todas, la esperanza" y cree que esto se demuestra ya en el trabajo que realizan sus integrantes también en Castilla-La Mancha y, por ende, en Guadalajara, de donde es.

UN FRENTE AMPLIO

Mateos ha insistido en que la idea del frente amplio no es algo novedoso sino el resultado "lógico" hacia el que se va a tender con ejemplos como el de Chile, convencida de que va a ser también la tendencia lógica en Europa, donde ya no existe un bipartidismo, ha apostillado.

Se ha referido a los retos y líneas de acción del partido, siendo la lucha frente al despoblación en Castilla-La Mancha una de las cuestiones que más les inquietan.

También defienden la promoción de la mujer rural potenciando su actividad y la corresponsabilidad en los entornos rurales, una región que genere una reindustrialización verde y que potencie y fomente los servicios públicos y de digitalización en los pueblos.

Por lo que respecta a la defensa del agua, a juicio de la guadalajareña, este asunto ha sido durante mucho tiempo un "canje" entre los partidos tanto a nivel nacional como autonómico y lo que "ha marcado la red clientelar que tiene el bipartidismo", segura de que no se puede tener un discurso diferente del mismo tema en Murcia, en Madrid o en Castilla-La Mancha sino que se trata de un derecho universal que debe ser tratado desde una óptica "macro".

Por último, en referencia a Vox, tiene claro que es algo que preocupa a cualquier formación progresista y ha declarado que su objetivo pasa también por "evitar a toda costa" que este partido pueda gobernar en Castilla-La Mancha.

