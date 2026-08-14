La Policía Local de Albacete inspecciona 1.138 Vehículos de Movilidad Personal en lo que va de año y retira 200

Control de la Policía Local sobre los Vehículos de Movilidad Personal. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el intenso trabajo que está llevando a cabo la Policía Local durante el presente año 2026 para vigilar y controlar los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) ya que ha inspeccionado 1.138 de estos vehículos retirando un total de 200.

Todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad vial, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y favorecer una convivencia segura entre peatones, ciclistas y demás usuarios de las vías, de manera especial desde la entrada en vigor del Real Decreto 52/2026, de 28 de enero, por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos y el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, que lo aprueba, para regular el Registro de Vehículos Personales Ligeros, que han introducido importantes novedades en materia de registro, identificación y aseguramiento de estos vehículos

Un trabajo que, tal y como ha recordado el alcalde, viene precedido de una campaña informativa que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha desarrollado tanto en la calle, como en clubes deportivos, asociaciones de vecinos y entre la comunidad educativa para informar de las novedades y concienciar sobre el uso responsable de este tipo de vehículos con el fin de mejorar la seguridad vial y la adecuación a las nuevas normas.

La nueva normativa establece que determinados VMP deben disponer de certificado de circulación, estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, portar la correspondiente etiqueta identificativa y, cuando resulte exigible, contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Asimismo, contempla la inmovilización y retirada al depósito de aquellos vehículos que incumplan estos requisitos, asimilando la actuación policial al igual que si se tratase de cualquier vehículo a motor.

Manuel Serrano ha explicado que gracias al cinemómetro homologado que el Ayuntamiento ha adquirido, la Policía Local puede comprobar si un patinete está alterado, ya que en algunos casos se han detectado VMP a más de 100 km/h con el peligro que esto conlleva.

CERCA DE 200 VMP RETIRADOS

A modo de balance, el alcalde ha señalado que en lo que va de año la Policía Local ha realizado 102 controles específicos sobre Vehículos de Movilidad Personal, en los que han sido inspeccionados 1.138 VMP, evidenciando el importante esfuerzo que se está realizando para comprobar el cumplimiento de la normativa y prevenir conductas que puedan poner en riesgo la seguridad vial.

En lo relativo al registro y aseguramiento, Manuel Serrano ha explicado que se han retirado un total de 173 VMP por no reunir las condiciones legales exigidas.

Concretamente, 158 Vehículos de Movilidad Personal han sido inmovilizados y retirados al Depósito Municipal por carecer de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, requisito imprescindible para poder circular en los casos previstos por la normativa; 6 han sido inmovilizados y retirados por carecer del seguro obligatorio, cuando éste resultaba legalmente exigible; y 9 por otros conceptos.

MÁS DE 300 DENUNCIAS POR INFRACCIONES DETECTADAS

Junto a la vigilancia de la documentación de estos vehículos, el alcalde ha destacado la importante labor que está realizando la Policía Local para evitar y controlar conductas peligrosas en la conducción de VMP, tanto para los propios conductores como para el resto de los usuarios de las vías y que acaban siendo denuncias.

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que en lo que va de año se han producido 325 denuncias: 226 han sido por no hacer uso del casco de protección homologado; 92 denuncias por circular por aceras o zonas peatonales; y 7 denuncias por conducir un VMP por la vía pública sin tener los 15 años cumplidos.

Estos datos ponen de manifiesto que las infracciones más habituales siguen estando relacionadas con la protección del propio conductor y el incumplimiento de las normas básicas de circulación.

En cuanto a las actuales sanciones, cabe recordar que circular por la acera supone una multa de 200 euros; no llevar el casco, que es obligatorio, 200 euros; circular más de una persona, 90 euros; hacerlo bajo los efectos de alcohol o drogas, 500 euros; circular transportando cargas indebidamente, 90 euros; no llevar luz por la noche, 90 euros; hacer uso del VMP por parte de un menor de 15 años, 500 euros y la retirada del mismo; no respetar semáforos, 200 euros; no respetar las señales de cualquier tipo, 90 euros; conducir con auriculares, 200 euros; con teléfono móvil, 200 euros; y usar el teléfono móvil mientras se conducen; 200 euros.

LOS CONTROLES ESPECÍFICOS CONTINUARÁN

Ante estos datos, el alcalde ha hecho un llamamiento a la prudencia de los usuarios de los VMP para que respeten las normas, utilicen el casco y circulen adecuadamente para garantizar un Albacete más seguro, accesible y sostenible, asegurando que "la movilidad sostenible no puede entenderse sin responsabilidad".

Manuel Serrano ha recordado que los controles específicos continuarán desarrollándose por parte de la Policía Local durante los próximos meses, prestando especial atención al cumplimiento de las obligaciones de registro y aseguramiento, como un ejemplo más de su firme apuesta por un Albacete seguro para todos.

Para garantizar una conducción segura, se recomienda a los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal la importancia de verificar que el vehículo cumple todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y, dispone de certificado de circulación, inscripción en el Registro Nacional de Vehículos y etiqueta identificativa; comprobar que el vehículo dispone del seguro obligatorio; utilizar siempre un casco de protección homologado; no circular por aceras ni zonas peatonales; no utilizar teléfonos móviles, auriculares ni dispositivos que disminuyan la atención durante la conducción; no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas; no transportar pasajeros; y mantener el vehículo en perfecto estado de conservación y respetar las limitaciones técnicas establecidas para este tipo de vehículos.