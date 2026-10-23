Policía local de Cuenca evita que un incendio de un contenedor se propague a una zona arbolada

La intervención de un agente de Policía Local ha impedido que el fuego se extienda. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rápida intervención de un agente de la Policía Local de Cuenca ha evitado que un fuego en un contenedor fuera a mayores y alcanzara a una zona arbolada próxima, según ha informado el cuerpo municipal en Instagram.

El incidente ha tenido lugar en la madrugada, cuando la policía ha recibido un aviso ciudadano alertando de un incendio en un contenedor de la calle Antonio Maura, en la explanada del mercadillo, con riesgo de propagarse a una zona de árboles.

Uno de los agentes consiguió extinguir las llamas con el extintor del vehículo patrull y evitó que el fuego se extendiera.

Posteriormente, fue necesaria la intervención de Bomberos para terminar de refrescar y asegurar la zona.

Desde la Policía Local agradece la colaboración ciudadana que ha sido fundamental para que el suceso tuviera consecuencias mayores.