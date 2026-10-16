Policía Nacional recupera 215.662 euros estafados a una empresa de Albacete con 'llamada enmascarada'

Archivo - Agente de delitos informáticos de la Policía Nacional de Albacete. - CNP - Archivo

ALBACETE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha recuperado 215.662 euros que fueron estafados a una empresa de Albacete por el procedimiento de la 'llamada enmascarada' o 'spoofing', en la que realizan una llamada telefónica a la víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria.

El estafador realizó una llamada telefónica a la víctima en la que se se identificó como empleado del servicio de seguridad y antifraude de su banco, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

El motivo de la llamada era alertarle de que desde su cuenta bancaria se estaban realizando una serie de transferencias inusuales y de un elevado importe, por lo que todo indicaba que se podía tratar de una estafa.

Durante la conversación, le explicó que iban a paralizar y retroceder urgentemente las transferencias fraudulentas, indicándole que para lograrlo debía ir compartiendo con él los códigos que le llegaban al teléfono móvil.

EL PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO A LA VÍCTIMA SUPERA LOS 468.000 EUROS

La víctima fue siguiendo las instrucciones y compartiendo con el estafador todos los códigos que iban llegando, creyendo que así paralizaría las transferencias fraudulentas, cuando en realidad lo que estaba haciendo era autorizarlas.

De este modo, el estafador consiguió que transfiriese 468.950 euros.

La ágil y urgente acción policial, mediante requerimientos policiales a las entidades bancarias receptoras del fraude, ha conseguido la recuperación y devolución a la cuenta de origen de 215.662 euros.